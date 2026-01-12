Zadavatelé a značky
MAM 2/2026

  • MAM Časopis

Vychází 9. 1. 2026.

Redakce MAM

MAM Téma čísla

Business colleagues meeting together in room
Média a trh
PR čeká rok zásadních změn. Jaké jsou hlavní trendy?
MAM_pics (10)
Média a trh
Dosahy, dohady, dopady. Co přinesl rok 2025
Effie 2025_Grand Prix_4
Akce a soutěže
Laťka jde nahoru. Jaké byly letošní Effie Awards?

MAM Exkluzivně v časopise

Peče celá země
Kreativita a kampaně
Pečení je hra: Když se kampaň televizní soutěže inspiruje gamingem
Petr Holeček
Komunita a lidé
Jsme lidovější Forbes, zpravodajství jsme zapíchli
TM_football
Komunita a lidé
Cesta z reklamy k virtuálnímu světu sportu
MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
