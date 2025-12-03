Marketing nové generace. YORD na exkluzivním eventu ukázal, jak XR a AI mění práci agentur

Virtuální realita, rozšířená realita, umělá inteligence, digitální avataři nebo interaktivní aktivace. Marketing prochází proměnou, která se už neodehrává jen v prezentacích a futuristických vizích. Umělá inteligence a imerzivní technologie začínají reálně ovlivňovat nejen podobu kampaní, ale i práci kreativních týmů – od prvotních nápadů přes tvorbu moodboardů až po finální výstupy, které přinášejí měřitelné výsledky.
Nejen to bylo poselstvím večera Future of Marketing: Next Generation, který v Praze uspořádalo globálně oceňované XR & AI studio YORD. Akce, určená pro marketingové a kreativní agentury, měla jasný cíl: ukázat, že když se technologie dobře uchopí, může být AI a XR přirozenou součástí kreativního procesu – nikoliv konkurencí.
YORD má za sebou řadu zdařilých realizací. Dlouhodobě se profiluje jako studio, které stojí na pomezí kreativního světa a technologické produkce. S působností v Evropě, USA i na Blízkém východě a více než 150 dokončenými projekty pracuje pro klienty jako je Bentley, L’Oréal, nebo Asahi. V tuzemsku studio upoutalo mimo jiné interaktivní prezentací v Muzeu Škoda, pro níž vytvořili avatara Václava Laurina, spoluzakladatele legendární české značky, nebo když pro LEGO v rámci vánoční kampaně vytvořili ve spolupráci s agenturou Mustard unikátní akční zážitek v podobě interaktivní obrazovky, která kombinovala technologii zachycující pohyb s napínavou herní střelbou. Zároveň své know-how otevřeně sdílí – právě formou menších, uzavřených eventů zaměřených na komunitu marketérů a kreativců.
Kde už AI a XR přinášejí měřitelné výsledky
Úvodní keynote vedl Adam Rajnoha, Co-founder & CEO YORDu, a místo teoretických slibů vsadil na konkrétní čísla a příklady z praxe.
AI a XR podle něj už dnes reálně pomáhají zvyšovat návštěvnost a engagement, posilovat brand experience, urychlovat produkci díky generativnímu workflow, vytvářet kampaně s vysokou mírou interaktivity i efektivně pitchovat koncepty klientům.
Zvláštní pozornost věnoval predikcím dalšího vývoje: generativní modely, personalizované digitální zážitky a XR rozhraní podle YORDu brzy vytvoří nový druh marketingového ekosystému, v němž se budou značky pohybovat podobně samozřejmě jako dnes v social media prostředí. Bez příkras ale mluvil i o odvrácené straně tématu: o poměrně nízké efektivitě AI generovaných reklam a o tom, kdy se umělá inteligence místo kreativní podpory stává spíše koulí na noze.
Workshop: AI jako „akcelerátor“ kreativity
Druhou část večera vedla Gaby Sittová, kreativní ředitelka YORDu, a zaměřila se na praktická workflow, která mohou agentury začít používat hned. Účastníci mimo jiné viděli, jak kombinovat různé AI nástroje pro vizuály, video, hudbu či voice-over nebo jak AI rozvíjí nápady a pomáhá prezentovat návrhy konceptů kampaní klientům. Sittová přitom nekladla důraz jen na „rychlé hacky“, ale i na to, jak efektivně integrovat AI a XR do již existujících procesů, aby zkrátily produkční čas a zvýšily kvalitu výstupů.
Od Sparty po retail: projekty, které fungují v reálném čase
Součástí večera byla i prezentace aktuálních realizací. YORD se ale vymezil vůči trendu „AI demo projektů“ a představil pouze ty, které už běží u reálných značek. Například Sparta AI Mirror – AI zrcadlo, které vytváří personalizované portréty fanoušků v klubové vizuální identitě. Technologie je schopná produkovat stovky výstupů během jednoho eventu a fungovat jako ideální social-first aktivace. Nebo AI boothy, které umožňují generovat AI portréty, vizuály nebo krátká videa optimalizovaná pro sociální sítě, a využívají je retailové značky i firmy na velkých eventech.
Řadu technologií si pak v interaktivní hands-on zóně mohli návštěvníci i sami vyzkoušet. A pro řadu z nich šlo o hlavní highlight.
Event Future of Marketing: Next Generation ukázal, že budoucnost patří týmům, které se technologií nezaleknou. A potvrdil, že YORD patří nejen v tuzemsku mezi studia, která se vedle tvorby oceňovaných XR a AI projektů zároveň nebojí sdílet know-how a aktivně přispívat k celkovému rozvoji trhu.