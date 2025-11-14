Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

MAM 46/2025 (DUPLIKÁT)

  • MAM Časopis

Vychází 14. 11. 2025.

Picture of Veronika Kejřová

Veronika Kejřová

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-46
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-46
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Mají veřejnoprávní média smysl?
Média a trh
(K)rušné časy pro veřejnoprávní média: Obhájí svou hodnotu?
Proč mladí nečtou zprávy?
Média a trh
Jak dělat zpravodajství pro generaci Z?
Marketing ve sportu
Zadavatelé a značky
Konec loga na dresu. Jak se sport stal médiem

MAM Exkluzivně v časopise

Kosta Schneider_Publicis Groupe_Credits Matouš Bláha, Publicis Groupe_2
Komunita a lidé
Marketing jako forma rezistence
Paul Holmes Forum Media
Komunita a lidé
PR nestojí na slovech, ale na činech
NORA
Média a trh
AI moderátorka na Primě: Jak vznikala?
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
Fabini
Kreativita a kampaně
Fabini má první televizní reklamu. O spot se Zdeňkem Pohlreichem se postarali MARK BBDO
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
Fabini
Kreativita a kampaně
Fabini má první televizní reklamu. O spot se Zdeňkem Pohlreichem se postarali MARK BBDO
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ