Forum Media oslavilo 25. výročí v plném O2 universu a s prezidentem Pavlem

© Michal Tvrdík

  Doporučujeme

Největší oborová konference ve střední Evropě je pro letošek uzavřena. Forum Media symbolicky 25. listopadu oslavilo 25. ročník a přivítalo kolem osmi stovek návštěvníků. A své insighty a novinky ze světa strategické komunikace nabídlo více než sedm desítek spíkrů z řady zemí.

Hlavním tématem se stala zejména snaha oslovit mladou generaci, která konzumuje média zcela novým způsobem. Davide Zicca, německý marketér pracující pro řadu globálních značek, vysvětlil, že mladé nelze podceňovat ani poučovat. S takovým přístupem se jim nepřiblížíte, říká.

O snaze vyjít vstříc mladšímu publiku pak na konferenci mluvili například šéfové tuzemských veřejnoprávních médií. Zástupce generálního ředitele České televize Milan Frindrich prozradil, že veřejnoprávní stanice chystá od jara spustit nový intagramový a youtubový kanál pro zástupce generace Z. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral zase ocenil vliv podcastových platforem pro úspěšné pořady stanice.

Oslava s prezidentem republiky

Největší pozornost ale vyvolala návštěva prezidenta republiky Petra Pavla. Ten se na Forum Media vrátil po čtyřech letech. Tehdy vystoupil ještě v roli odborníka na bezpečnost a konferenci v roce 2021 zakončoval vystoupením o vlivu dezinformací a dalších bezpečnostních hrozeb spojených s komunikací.

V roli prezidenta se na 25. ročníku konference Forum Media věnoval zejména zásadní roli na státu svobodných médií, která jsou podle něj jedinou zárukou funkční demokratické společnosti.

