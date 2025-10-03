Reklama
MAM 40/2025

Vychází 03. 10. 2025.

MAM Téma čísla

Superpočítač
Média a trh
Může evropská AI uspět? O projektu Open Euro LLM s koordinátorem Janem Hajičem
Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?

MAM Exkluzivně v časopise

ADC Šťouch
Kreativita a kampaně
No Signal Pool Club: offline zóna, která „odpojila, aby propojila“
Richard Bagnall
Média a trh
Metriky, na které PR průmysl spoléhal, nevypovídají o skutečném dopadu
Robert Čásenský
Média a trh
Chceme být platformou pro inteligentní debatu, říká Čásenský
MAM Další zajímavé čtení

Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
1 Niceboy ONE Ultra - Designovka
Zadavatelé a značky
Český zářez na světové mapě inovací: Niceboy představil první smart platební prsten
