EKO-KOM poslal do světa další TV spot a osvětovou kampaň „Cesta plastu“

EKO-KOM, a.s. zajišťuje provoz komplexního systému třídění a recyklace obalových odpadů v ČR. Nedílnou součástí širokého portfolia činností je také osvěta a edukační kampaně zaměřené na podporu třídění obalových odpadů.
Od září se tak spotřebitelé mohli setkat s kampaní „Cesta plastu“ nejen na televizních obrazovkách, ale i v online prostředí a tato tematická komunikační linka bude pokračovat i v dalších kanálech a formátech.
V příběhu se kontejnery s vytříděnými plasty samy vydávají na cestu, která ukazuje možnosti jejich dalšího využití. Cílem nové kampaně je podpořit smysluplnost a důležitost třídění plastového odpadu. Jejich třídění má smysl, protože i ty, které nakonec neputují k recyklaci, mají jiné smysluplné využití. Plastový odpad je cenný zdroj, který se nám může díky třídění vrátit v mnoha podobách.
Autor kreativního konceptu, Eda Kauba z agentury ESPRESOO, k TV spotu říká: „Cesta plastu je názorná ukázka toho, co se děje s vytříděným plastem. Že se vytříděné plasty recyklují na nové plastové výrobky, ví asi už každý, ale že se používají i při výrobě cementu nebo jako náhrada hnědého uhlí v teplárnách, už ví málokdo. Abychom tyto faktické informace neukazovaly nudným popisným způsobem, jsou natočeny nečekanou formou, kdy oživlé kontejnery samy radostně jedou městem až tam, kde se plast opět využije.“
Ke kampani vznikla také osvětová microsite.