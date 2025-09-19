Síť občerstvení Fresh Corner slaví 10 let, společnost MOL k jubileu spouští televizní spot i kampaň s influencery

Rychlé občerstvení Fresh Corner na čerpacích stanicích společnosti MOL letos slaví deset let. K výročí tak spustili rozsáhlou kampaň, která odstartovala v září. Do ní zapojili i influencery coby Fresh Hunters, televizní spot, v plánu jsou i soutěže, zážitkové poukazy nebo slevové kupony.
Od svého spuštění v roce 2015 se Fresh Corner stal jednou z rozsáhlých maloobchodních sítí v Evropě. Aktuálně zahrnuje více než 1 300 poboček v devíti zemích, z toho 254 v České republice.
„Deset let Fresh Corneru je pro MOL významným milníkem, který představuje speciální podzimní kampaň. Ta připomíná, jak se během uplynulé dekády měnil náš každodenní život. Co ale zůstává, je potřeba na chvíli zpomalit, nadechnout se a dopřát si něco dobrého. Fresh Corner je už deset let jistotou na cestách,“ komentuje kampaňm Mikuláš Duda, manažer korporátní komunikace společnosti MOL.
K výročí poběží speciální televizní spot i kampaň na sociálních sítích. Společnost MOL ve spolupráci s agenturou WMC Grey a mediální agenturou Dentsu zapojila šest známých tváří z řad influencerů, moderátorů, herců i zpěváků. Zapojené celebrity budou v kampani vystupovat jako tzv. Fresh Hunters a na pobočkách Fresh Corner budou jeden po druhém postupně plnit výzvy spojené se sortimentem a prostředím řetězce.
Sérii videí odstartuje moderátor Martin Vévoda, který zároveň představí koncept celé kampaně, na konci videa pak nanominuje následujícího Fresh Huntera. Tváře jako je zpěvák Sebastian, moderátor Jakub Kotek alias Koťák či herečka Natálie Halouzková si pak skrze Reels na Instagramu předávají pomyslnou štafetu v plnění výzev.
Společnost pak v září a říjnu nabízí v rámci kampaně a věrnostního programu MOL Move slevové kupony a akční nabídky na vybraný sortiment. Zákazníci, kteří nakoupí v síti Fresh Corner, se zároveň automaticky zapojují do slosování o pět zážitkových voucherů v celkové hodnotě 125 tisíc korun.
Kampaň vyvrcholí 10. října narozeninovým eventem na pobočce čerpací stanice MOL v pražských Vršovicích.