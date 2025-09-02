Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Jen šest dní zbývá pro přihlášky na Golden Drum  

© Golden Drum

Možnost přihlásit svou práci do soutěže reklamní kreativity Golden Drum mají agentury v prodloužené uzávěrce do pondělí 8. září. 

Nenechte si ujít svou šanci zazářit v klání s ostatními tvůrci a značkami nejen evropského regionu. Všechny shortlistované a oceněné práce budou zařazené také do WARC Creative Rankings a The Drum World Creative Rankings. 

Blíží se také uzávěrka na práce Young Drummers. Agentury by měly podpořit mladé talenty v odvaze a motivovat je k přihlášení svých prací – čas je do 12. září. 

Klíčová data

  • Prodloužená uzávěrka: 8. září 2025
  • Uzávěrka Young Drummers: 12. září 2025
  • Vyhlášení všech shortlistů: 30. září 2025 
  • Vyhlášení ocenění bronze a silver drum (v rámci denního programu): 14. října 2025
  • Golden Drum awards show: 14. října 2025 (včetně vítězů Young Drummers)

Týdeník Marketing & Media je i letos hrdým mediálním partnerem celé akce. Jeho zástupci budou přímo v Portoroži také v den D a přinesou vám čerstvé zprávy z první ruky. Po festivalu bude následovat vydání MAM 40/2025 s rozhovory s porotci a řečníky a také reportážemi z eventu. 

Práce agentur budou soutěžit v šesti sekcích: One-Channel, Omni-Channel, Craft, Creative Media Excellence, Creative Business Excellence a speciální All Juries Section. Každá z nich má svou porotu, v nichž i letos hodnotí čeští kreativci. V sekci pro Creative Business Excellence zasedá Aleš Brichta, výkonný kreativní ředitel pražského Triadu. V sekci Craft je porotkyní Nikola Foktová, kreativní ředitelka agentur Leo Burnett Prague a MSL Czech Republic.

Letošní program festivalu Golden Drum je věnovaný autenticitě. Na pódiu Golden Drum se o autenticitě bude mluvit hned z několika pohledů. Vystoupí zde například také Joann Robertson, CEO pro globální trhy z agentury Ketchum. Ve své přednášce „Compassion, conviction, and how brands stay authentic in a polarised world“ se zaměří na to, co skutečně znamená být autentický, proč může být mlčení někdy zlatem a jak může správně zvolený okamžik pro postavení se za hodnoty své komunity znamenat zásadní rozdíl pro budoucnost značky.

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-35
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-35
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Marketing umění
Zadavatelé a značky
Marketing jako most mezi umělcem a publikem: tři příběhy úspěšné strategie
Sociální sítě nebo tradiční média?
Média a trh
Sociální sítě vs. tradiční média: kde se vyplatí budovat značku v roce 2025?
AI overviews
Online a social
AI Overviews snižují návštěvnost webů. Experti na SEO radí, co s tím

MAM Exkluzivně v časopise

Lukács Csaba
Komunita a lidé
Cítím závan svobody jako v roce 1989, říká maďarský novinář Lukács Csaba
Jan Maxa
Média a trh
Jaké je nová strategie Prima+? Chceme jít i do kontroverzních věcí, říká její šéf
Veletrh
Akce a soutěže
Startuje veletržní sezona. Jak veletrhy fungují v rámci komunikace? 
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ