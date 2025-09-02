Jen šest dní zbývá pro přihlášky na Golden Drum  

Možnost přihlásit svou práci do soutěže reklamní kreativity Golden Drum mají agentury v prodloužené uzávěrce do pondělí 8. září.
Nenechte si ujít svou šanci zazářit v klání s ostatními tvůrci a značkami nejen evropského regionu. Všechny shortlistované a oceněné práce budou zařazené také do WARC Creative Rankings a The Drum World Creative Rankings.
Blíží se také uzávěrka na práce Young Drummers. Agentury by měly podpořit mladé talenty v odvaze a motivovat je k přihlášení svých prací – čas je do 12. září.
Klíčová data
- Prodloužená uzávěrka: 8. září 2025
- Uzávěrka Young Drummers: 12. září 2025
- Vyhlášení všech shortlistů: 30. září 2025
- Vyhlášení ocenění bronze a silver drum (v rámci denního programu): 14. října 2025
- Golden Drum awards show: 14. října 2025 (včetně vítězů Young Drummers)
Týdeník Marketing & Media je i letos hrdým mediálním partnerem celé akce. Jeho zástupci budou přímo v Portoroži také v den D a přinesou vám čerstvé zprávy z první ruky. Po festivalu bude následovat vydání MAM 40/2025 s rozhovory s porotci a řečníky a také reportážemi z eventu.
Práce agentur budou soutěžit v šesti sekcích: One-Channel, Omni-Channel, Craft, Creative Media Excellence, Creative Business Excellence a speciální All Juries Section. Každá z nich má svou porotu, v nichž i letos hodnotí čeští kreativci. V sekci pro Creative Business Excellence zasedá Aleš Brichta, výkonný kreativní ředitel pražského Triadu. V sekci Craft je porotkyní Nikola Foktová, kreativní ředitelka agentur Leo Burnett Prague a MSL Czech Republic.
Letošní program festivalu Golden Drum je věnovaný autenticitě. Na pódiu Golden Drum se o autenticitě bude mluvit hned z několika pohledů. Vystoupí zde například také Joann Robertson, CEO pro globální trhy z agentury Ketchum. Ve své přednášce „Compassion, conviction, and how brands stay authentic in a polarised world“ se zaměří na to, co skutečně znamená být autentický, proč může být mlčení někdy zlatem a jak může správně zvolený okamžik pro postavení se za hodnoty své komunity znamenat zásadní rozdíl pro budoucnost značky.