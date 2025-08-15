Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

MAM 33/2025

  • MAM Časopis

Vychází 15. 8. 2025.

Picture of Václav Placák

Václav Placák

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-33
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-33
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

AI overviews
Online a social
AI Overviews snižují návštěvnost webů. Experti na SEO radí, co s tím
Orea
Kreativita a kampaně
AI reklamy: od okrajového experimentu k plnohodnotnému nástroji
šachy
Zadavatelé a značky
Výkon už značkám nestačí. Jak sportovci čelí nástupu influencer marketingu?

MAM Exkluzivně v časopise

Vít Rýznar
Kreativita a kampaně
„Chceme kultivovat vizuální kulturu v Česku,“ říká Vít Rýznar z Bloomfield Brand Studia
Thomas Ingenlath
Zadavatelé a značky
Thomas Ingenlath: komunikace a práce s médii pomáhá budovat brand moderním způsobem
Eko-kom
Kreativita a kampaně
MAM Souboj spotů: když záleží víc na sdělení než na značce
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Vilém Rubeš
Komunita a lidé
Odešel „samuraj“ Vilém Rubeš, reklamní expert a sloupkař MAM
tipsport_sinHL
Kreativita a kampaně
Pastrňák s Ledeckou v image kampani Tipsportu procházejí Síní slávy sázkařů
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
cinamood
Zadavatelé a značky
Do Česka přichází značka Cinnamood, v Praze otevře dvě pobočky
Vilém Rubeš
Komunita a lidé
Odešel „samuraj“ Vilém Rubeš, reklamní expert a sloupkař MAM
tipsport_sinHL
Kreativita a kampaně
Pastrňák s Ledeckou v image kampani Tipsportu procházejí Síní slávy sázkařů
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
cinamood
Zadavatelé a značky
Do Česka přichází značka Cinnamood, v Praze otevře dvě pobočky
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ