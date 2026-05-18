WP Ads: Jedna platforma, 25 trhů a měřitelný růst

Spouštějte výkonnostní kampaně napříč Evropou z jednoho místa. Bez prostředníků, bez hromad faktur, bez protichůdných definic úspěchu.
Reklamní trh dál roste a dál se fragmentuje. Čtyři DSP, tři týmy pro nákup médií v různých časových pásmech, dva atribuční modely a jeden report, který nikdy nesedí s Google Analytics. Výsledek: rozhodnutí založená na neúplných datech a rozpočty, které se v zasedací místnosti obtížně obhajují. WP Ads tuto roztříštěnost odstraňuje. Spojujeme zásah, data a expertní tým do jednoho ekosystému, tedy od plánování až po post-click atribuci. Jeden partner. Jedna platforma. Jeden report.
WP Ads je mezinárodní reklamní platforma, skupiny Wirtualna Polska Group, vytvořená pro značky, které vnímají reklamu jako motor růstu, ne jako nákladovou položku brandingu. Inzerenti získávají přístup k ověřenému inventory napříč 25 evropskými trhy prostřednictvím jediného kontaktního místa, jednoho nákupního procesu a jednoho reportovacího systému. Kampaně, které byly dříve rozdělené mezi více partnerů, se plánují, spouštějí a měří z jednoho místa.
Čtyři pilíře WP Ads
WP Ads pokrývá celý funnel – od briefu přes nákup médií až po analytiku a optimalizaci. Cílem je vrátit marketérům čas: aby se tým mohl soustředit na byznys místo přepínání mezi nákupními panely, fakturami a nejednotnými reporty.
- Média – Display, video, content, native a e-mailové kampaně s dosahem na více než 9 milionů uživatelů služeb Poczta WP a o2. E-commerce kampaně s integrací produktového feedu, retargetingem a plnou kontrolou brand safety a viewability napříč médii skupiny Wirtualna Polska Group a sítí WPartner.
- Data – Audience Center s více než 500 segmenty postavenými na deklarovaných a behaviorálních datech uživatelů WP a o2. Vlastní WP Pixel a integrace WP Metrics pro přesné měření výkonu a segmentaci na straně značky.
- Technologie – Self-service DSP pro plánování a nákup kampaní. WP Booster poháněný třemi AI modely (CPC, ROAS, CPSC). Fakturační modely CPC, CPM, vCPM, ROAS a CPSC konsolidované v jednom reportu.
- Lidé – Dedikovaní Customer Success manažeři pro region CEE a mezinárodní trhy s praktickými zkušenostmi ve výkonnostním marketingu, mezinárodní expanzi a strategickém poradenství.
Důkazy místo slibů:
- V Polsku dosahuje WP Ads v přímém zásahu na 95 procent tamních internetových uživatelů (data připadají výzkumu SimilarWeb z ledna 2026, pozn. red.).
- Na šesti vlajkových trzích CEE, tedy Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, představuje WP Ads 61–95 procent reklamního trafficu.
- Průměrná návratnost kampaní WP Booster: ROAS 8,01 – oproti 0,23 u klasického display CPC s dynamickým feedem.
Zdroj: interní data WP Ads, leden-červenec 2025. E-commerce kampaně účtované za transakci; atribuce last-click + post-click 48 h, 7, 14 nebo 30 dní.
Pro koho je WP Ads?
Značky plánující expanzi: společnosti, které škálují paralelně na více trzích, aniž by od nuly budovaly lokální týmy pro nákup médií.
Výkonnostní značky: e-commerce, fintech, telco, pojišťovnictví, cestování, vzdělávání. Všude tam, kde má kampaň přinášet konverze, leady a tržby – nejen imprese.
Značky zaměřené na awareness: velcí inzerenti, pro které jsou prémiový kontext, brand safety a kontrolovaná viewability nezbytné.
Mediální a výkonnostní agentury: partneři, kteří chtějí svým klientům zjednodušit mezinárodní nákup médií. Jeden partner místo tuctu.
Často kladené otázky (FAQ)
Jaké jsou minimální rozpočty? Limity se liší podle formátu a trhu. U výkonnostních kampaní začínáme testovacími rozpočty dostatečně velkými na získání statisticky relevantních dat – přesné částky probereme během hovoru.
Integruje se WP Ads s naším analytickým stackem? Ano. WP Pixel a WP Metrics se zapojují do stávajících analytických prostředí. Reporty lze exportovat nebo přes API posílat do vašeho data warehouse.
V čem se WP Booster liší od klasického displaye? WP Booster využívá tři AI modely (CPC, ROAS, CPSC), které v reálném čase optimalizují nákup podle konkrétního obchodního výsledku – ne podle impresí.
Které trhy pokrýváte? 25 evropských trhů, s prémiovým přímým zásahem v šesti zemích CEE: Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko.
Dne 21. května 2026 se v Praze uskuteční WP Ads Inspire Tour Praha, uzavřená akce určená značkám, agenturám a stratégům, kteří chtějí vidět fungování platformy v praxi. Program nabídne technologické sekce, oborové panely i networking s týmem, který řídí kampaně napříč 25 trhy.
