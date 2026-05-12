Slevomat vstupuje do ChatGPT. Mezi prvními nejen z Česka je integrován v AI chatu

Slevomat Group uspěl na globální technologické scéně a spustil vlastní aplikaci v prostředí ChatGPT. Patří tak mezi první firmy nejen z Česka, kterým tato funkce byla umožněna. Podle skupiny tím potvrzuje svou strategickou vizi reagovat na měnící se nákupní chování a technologické trendy.

Proměna nákupního chování i způsobu vyhledávání jde ruku v ruce s nástupem umělé inteligence. Uživatelé stále častěji opouštějí tradiční vyhledávače a obracejí se přímo na AI nástroje, které jim pomáhají s výběrem i inspirací. Slevomat na tento trend reaguje a vnímá jej jako příležitost, jak být zákazníkům blíže v prostředí, kde dnes přirozeně tráví čas.

„Apps v ChatGPT jsou úplná novinka, která se začala naplno rozvíjet teprve nedávno. My jsme do toho naskočili hned od začátku, abychom byli mezi prvními, kdo tuto možnost v Česku využije. Bereme to jako příležitost testovat nové přístupy a učit se, jak může vypadat budoucnost vyhledávání a čerpání inspirace,” říká Tomáš Braverman, CEO Slevomat Group. Nová funkce umožňuje uživatelům ChatGPT jednoduše zadat dotaz, například hledání wellness pobytu nebo kosmetické služby, a získat relevantní nabídky přímo ze Slevomatu jako součást odpovědi. Slevomat tak míří tam, kde dnes zákazníci přirozeně hledají inspiraci – a stále více to není Google, ale AI chaty.

Jak Slevomat v ChatGPT funguje:

  • Otevřete ChatGPT (web nebo mobilní aplikaci)
  • V menu vyberte sekci „Aplikace“
  • Vyhledejte „Slevomat“ a klikněte na „Připojit“
  • V konverzaci pak stačí napsat například: @slevomat najdi mi wellness pobyt v Beskydech
  • ChatGPT následně využije data Slevomatu a nabídne relevantní tipy přímo v odpovědi.

Slevomat plánuje v následujících týdnech novinku dále testovat, systematicky sbírat zpětnou vazbu od uživatelů a průběžně vyhodnocovat její přínos. Vstup do prostředí ChatGPT tak představuje další krok v dlouhodobé strategii společnosti zaměřené na přinášení inspirace prostřednictvím moderních a uživatelsky přívětivých nástrojů. Svou přítomnost v AI kanálech firma rozvíjí jako novou disciplínu označovanou LLMO, stejně jako v minulosti budovala oblasti SEO a performance marketingu.

Aktuálně je možné v rámci AI chatu dostat nabídku přesně na míru potřeby, a to nejen v rámci lokace, ale i přesných termínů pobytu. „Nejde o náhradu webu ani mobilní aplikace, protože specifické prvky uživatelského zážitku, například možnost v rámci Kola štěstí získat extra slevu, nelze v tomto prostředí replikovat. Hlavním cílem je rozšířit dosah a nabídnout uživatelům další cestu, jak se k inspiraci dostat – zejména těm, kteří ChatGPT aktivně používají. Zahraniční čísla totiž ukazují, že role umělé inteligence v nákupním chování bude jenom sílit,“ přibližuje Braverman.

Proces integrace přitom nebyl vůbec snadný a celkově se schválením trval přibližně pět měsíců. „Celý proces začal uživatelským výzkumem a definováním use casů souvisejících s produkty Slevomatu. Nejprve bylo nutné identifikovat potřeby zákazníků, na jejichž základě jsme pak aplikaci navrhovali a stavěli. Jakmile jsme měli jasno v tom, co má umět, mohli jsme ji efektivně rozvíjet. Stejným způsobem by se podle mě měly zamyslet i další firmy – tedy zda mají co nabídnout tak, aby to dávalo uživatelský smysl v kontextu jejich služeb i prostředí ChatGPT,“ radí Romana Trusinová, produktová ředitelka ve Slevomat Group.

