Five Guys sází na katz83. Spolupráce navazuje na kampaň, která ovládla český mediální prostor

Skupina katz83 zajišťuje komplexní komunikaci amerického řetězce Five Guys na českém trhu. Dlouhodobá spolupráce navazuje na úspěšnou kampaň při vstupu značky do České republiky a dnes zahrnuje strategické PR poradenství, správu sociálních sítí, influencer marketing i komplexní tvorbu obsahu.

Na úvodní kampani se podílely kreativní a komunikační týmy skupiny katz83, které propojily PR, sociální sítě, influencer marketing, tvorbu kreativního obsahu a event management do jednoho integrovaného komunikačního celku. Výsledkem byl start, který upoutal pozornost médií i veřejnosti.

„Vstup Five Guys na český trh jsme vnímali jako příležitost představit značku v její nejčistší podobě. Autenticita, čerstvost a transparentnost jsou hodnoty, na kterých Five Guys stojí celosvětově. Spolupráce se skupinou katz83 nám umožnila tyto principy srozumitelně přenést k českému publiku a vyvolat masivní odezvu, na kterou nyní společně navazujeme,“ říká Martin Levec, provozní ředitel Five Guys pro Českou republiku.

Komunikační strategie i nadále stojí na pilířích, které se osvědčily už při uvedení značky na český trh – čerstvých ingrediencích, ruční přípravě a silném lidském příběhu. Tyto hodnoty se promítají napříč všemi komunikačními formáty, od strategického PR přes influencer marketing až po obsah na sociálních sítích. Klíčovým prvkem zůstává ambasadorství, které reprezentuje moderátor Nikolaos Mach, a důraz na exkluzivní zážitky, jako byl pre-open event pro tvůrce obsahu, jenž vytvořil masivní vlnu očekávání ještě před samotným otevřením.

Výsledky jako důkaz kompetence

Sílu nastavené strategie potvrzují i tvrdá data. V období od poloviny listopadu do poloviny prosince 2025 získal vstup Five Guys do Česka více než 195 mediálních výstupů napříč lifestyle a gastro tituly, byznysovými médii, zpravodajskými portály i televizními stanicemi. Five Guys se v tomto období zároveň zařadilo mezi nejčastěji zmiňované gastronomické značky v českých médiích.  „Five Guys je silná globální značka a naším úkolem bylo převést její DNA do českého prostředí tak, aby na trh vstoupila sebevědomě a v lokálním kontextu. Na dosavadní úspěchy nyní navazujeme komplexní spoluprací a velmi se těším na její další rozvoj i budoucí projekty, které pozici Five Guys v Česku dále posílí,“ říká Vladimír Vořechovský ze skupiny katz83. 

„Kreativní koncept a SoMe strategii jsme připravili tak, aby výsledek respektoval globální styl Five Guys, ale zároveň byl relevantní pro českého zákazníka. Na této synergii a na schopnosti doručit špičkový obsah v reálném čase budeme stavět i nadále,“ doplňuje Ondřej Samek, šéf kreativního týmu.

