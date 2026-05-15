Allegro vstupuje do festivalové sezóny jako hlavní partner Colours of Ostrava 2026

Letos v červenci vstupuje Allegro poprvé na českou festivalovou scénu jako hlavní partner Colours of Ostrava, jednoho z největších hudebních festivalů ve střední Evropě. Letošní 23. ročník otevře brány areálu Dolních Vítkovic už 15. července a během čtyř dnů nabídne návštěvníkům bohatý program daleko přesahující samotnou hudbu.

Na festival dorazí světová jména jako Twenty One Pilots, LP, Moby, Lorde, Teddy Swims nebo TOMORA. Kromě hudebního programu nabídne festival mimo jiné i partnerskou zónu Allegro. Ta se má stát prostorem plným interaktivních instalací a zážitků.

Pro Allegro jde o další krok v budování značky i mimo online prostředí. Partnerství navazuje na loňskou účast na Signal Festivalu, kde značka zaujala interaktivní LED instalací. Letos v této zkušenosti pokračuje vstupem na jeden z nejikoničtějších letních festivalů v regionu, který se odehrává v industriálním prostředí bývalých železáren v Ostravě.

„Partnerství s Colours of Ostrava je pro nás jedním z nejvýznamnějších projektů letošního roku. Už teď připravujeme zónu, která návštěvníkům nabídne nejen zábavu, ale i možnost zažít festival trochu jinak. Těšíme se, až se v červenci potkáme se všemi přímo v Ostravě,“ říká Julija Jermašova, Brand Management Expert z Allegro.

Allegro vnímá podporu kultury jako důležitou součást svých aktivit. Zejména v Polsku se značka dlouhodobě podílí na celé řadě významných hudebních a kulturních projektů. Patří mezi ně například multižánrové hudební akce, včetně velkých festivalů i populárních koncertních sérií.

Ostrava, ležící v blízkosti hranic Česka, Polska a Slovenska, přirozeně propojuje publikum z celého regionu. Právě proto je podle platformy ideálním místem pro partnerství, které odráží působení Allegra na všech třech trzích i jeho ambici být zákazníkům blíž i mimo online svět.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

