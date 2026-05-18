Adform otevírá full-stack infrastrukturu pro agentní reklamu

Společnost Adform představila novou verzi své integrované reklamní platformy, která umožní klientům propojit vlastní AI nástroje přímo se systémem Adform FLOW. Firma tím reaguje na rostoucí význam automatizace a umělé inteligence v digitální reklamě a chce inzerentům nabídnout větší flexibilitu i kontrolu nad správou kampaní.

Nové schopnosti Adformu umožňují inzerentům a agenturám komunikovat přímo s Adform FLOW prostřednictvím externích nástrojů, jako jsou Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot nebo jejich vlastní AI řešení. Prostřednictvím AI promptů získávají uživatelé velící centrum napříč programatickým ekosystémem, čímž odemykají hlubší vhledy, rychlejší optimalizaci a v konečném důsledku lepší výkon kampaní než kdykoli předtím.

Adform otevírá plnou šíři své platformy prostřednictvím serveru Model Context Protocol (MCP). MCP funguje jako flexibilní integrační brána pro systémy AI, na rozdíl od rigidnějších protokolů specifických pro reklamu. Prostřednictvím této nové vrstvy umožňuje Adform přímý přístup k plánování a prognózování kampaní, optimalizaci a řešení problémů během provozu a ke cross-channel reportingu a vhledům bez nutnosti více rozhraní nebo manuálních pracovních postupů.

„Zatímco velká část odvětví vydává omezené, ručně vytvořené agentní případy užití, Adform jde do všeho naplno a zpřístupňuje plnou šíři platformy FLOW prostřednictvím agenta podle vaší volby,“ řekl Jochen Schlosser ze společnosti Adform. „Nejedná se o koncept ani o příslib do budoucna. Je to živé nastavení s více než 800 schopnostmi napříč celým životním cyklem kampaně. Agentní reklama funguje pouze tehdy, když je systém pod ní propojen. Síla Adform FLOW vždy spočívala v možnostech integrované platformy. S MCP přinášíme tuto sílu přímo k prstům uživatelů tím, že vytváříme zkušenost, která je propojená, sjednocená a akceschopná,“ dodal.

Tímto uvedením na trh se Adform podle společnosti připravuje na budoucnost agentní reklamy a výrazně urychluje možnosti klientů při realizaci jejich projektů. Řešení je dostupné již dnes.

