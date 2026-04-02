Společnost Premium Barefoot Jana Chalupného získává značku a e-shop naBOSo.cz

Společnost Premium Barefoot podnikatele Jana Chalupného rozšiřuje své aktivity na dynamicky rostoucím trhu barefoot obuvi. Nově získává značku naBOSo.cz včetně e-shopu. Do projektu zároveň vstupuje zkušený e-commerce podnikatel Ruslan Skopal, který stojí mimo jiné za úspěchem Trenýrkárna.cz, kde nedávno prodal svůj podíl.

Cílem akvizice je posílit pozici Premium Barefoot na českém i středoevropském trhu a dále rozvíjet segment, který dlouhodobě vykazuje rostoucí poptávku. Barefoot obuv si získává stále širší skupinu zákazníků díky důrazu na zdravý pohyb a přirozenou chůzi.

„Barefoot segment má obrovský potenciál a jsme přesvědčeni, že jeho růst bude pokračovat. Získání značky a e-shopu naBOSo.cz nám umožní oslovit další zákazníky a posílit naši pozici na trhu,“ říká Jan Chalupný, zakladatel Premium Barefoot.

Jan Chalupný patří mezi přední odborníky a úspěšné podnikatele v segmentu barefoot. Vybudoval úspěšný e-shop a distribuční kanál Premium Barefoot, zároveň je držitelem českého a východoevropského zastoupení značky GROUNDIES, která patří mezi etablované evropské výrobce barefoot obuvi. Stojí také za vývojem a výrobou známých barefootových značek Angles a RAYVE (dříve Crave), které dnes jeho firma vyrábí již v pěti zemích a prodává do desítek zemí světa.

Novým partnerem a spolupodílníkem projektu se stává Ruslan Skopal, zkušený podnikatel v oblasti e-commerce a módy. Nedávno prodal svůj podíl ve společnosti DaniDarx, která je známá svým e-shopem Trenýrkárna.cz, který vybudoval jako lídra ve svém segmentu. Zde se také podílel na oživení značek Styx a Pietro Filipi. Nyní se zaměřuje například na poradenství a vzdělávání provozovatelů e-shopů v rámci projektu ESHOP BOOSTER.

„Vidím velký potenciál v kombinaci silného produktu, rostoucího trhu a kvalitního týmu. Barefoot je segment, který má před sebou další expanzi, a věřím, že společně dokážeme naBOSo.cz posunout na další úroveň. Navíc se tímto krokem stane společnost Premium Barefoot s obratem atakující 300 milionů Kč jednoznačnou jedničkou na českém trhu s barefootovou obuví,“ uvádí Ruslan Skopal.

