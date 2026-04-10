Společnost Dm rozšiřuje expresní doručení do dalších měst a nabízí zvýhodnění registrovaným zákazníkům

Společnost Dm pokračuje v rozšiřování své služby expresního doručení a nově ji zpřístupňuje zákazníkům v dalších městech České republiky. K dosavadním lokalitám nově přibývají Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Pardubice, Zlín a Ústí nad Labem.
„Expresní doručení patří mezi služby, které si zákazníci velmi rychle oblíbili a aktivně je využívají. Právě pozitivní odezva a rostoucí zájem nás vedou k tomu, abychom službu dál rozšiřovali a zpřístupňovali ji dalším zákazníkům v dalších městech. Naším cílem je dlouhodobě zkvalitňovat zákaznický servis a nabízet řešení, která lidem skutečně usnadňují každodenní nákupy,“ doplňuje Jiří Peroutka, tiskový mluvčí Dm.
Zároveň Dm v období od 1. dubna do 2. června 2026 nabízí časově omezené cenové zvýhodnění expresního doručení pro registrované a přihlášené zákazníky. Objednávky do 1 289 Kč včetně jsou doručeny za 29 Kč, při nákupu od 1 290 Kč je expresní doručení zdarma. Pro neregistrované nebo nepřihlášené zákazníky zůstává cena expresního doručení beze změny za 99 Kč bez ohledu na cenu objednávky.