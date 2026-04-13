PR aktivity Perinvest Group má nově na starosti FOX&fellows

Investiční skupina Perinvest Group, za kterou stojí podnikatel Tomáš Petera, spojila síly s komunikační společností FOX&fellows. Cílem partnerství je posílení strategické komunikace skupiny a jejích aktivit v době, kdy dále rozšiřuje své působení v oblasti mezinárodních sportovních a mediálních projektů.
Skupina Tomáše Petery stojí za organizací a produkcí řady akcí, mezi které patří například NHL Global Series v Praze, turnaje WTA, Davis Cup nebo Royal Golf & Polo Cup. Dlouhodobě se podílí i na produkci sportovních přenosů a rozvoji mediálních projektů v oblasti sportu.
Dalším zásadním milníkem pro Perinvest Group je organizace Světového poháru v ledním hokeji 2028 v Praze. Ten do České republiky přivede nejlepší hráče NHL v národních dresech.
„Profesionální komunikace je důležitá pro skupinu i všechny naše projekty. Dosud jsme ji řešili primárně interně, ale i s příchodem Světového poháru v ledním hokeji jsme cítili potřebu silného a zkušeného partnera. Jsem rád, že jsme ho našli právě ve FOX&fellows,“ říká Tomáš Petera, zakladatel Perinvest Group.
„Schopnost Perinvest Group přivádět do České republiky absolutní špičku světového sportu je unikátní. Důkazem je i nedávno oznámený Světový pohár v Praze. Vážíme si důvěry Tomáše Petery i jeho týmu a těšíme se, že se budeme podílet na rozvoji značky skupiny i jejích projektů,“ říká Radim Ochvat, managing partner FOX&fellows.
„Naším cílem je nebýt jen v pozici dodavatele, ale partnera, který dlouhodobě buduje vztahy a hledá nejlepší řešení pro systematické posilování reputace,“ dodává Ochvat.
Spolupráce přichází v době, kdy Perinvest Group posiluje své postavení na trhu velkých mezinárodních sportovních událostí a připravuje projekty, které mají potenciál dále zvyšovat viditelnost České republiky na globální sportovní mapě.