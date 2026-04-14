Petr Srna z World of Online investuje do HeroContent. AI správa sociálních sítí a influenceři mění sociální sítě restaurací

Strategické partnerství, které posouvá marketing v gastronomii. Zakladatel agentury World of Online (WOO) Petr Srna oficiálně vstupuje jako strategický investor do technologického startupu HeroContent. Spojení má za cíl zpřístupnit digitální marketing a spolupráci s influencery i menším podnikům, bistrům a živnostníkům.
HeroContent boří mýtus, že správa sociálních sítí pro restauraci musí být drahá a časově náročná. Platforma využívá umělou inteligenci k automatizaci tvorby obsahu, od úprav fotografií přes psaní popisků, plánování reklam až po tvorbu AI videí a reels. Celá komunikace mezi majitelem podniku a „virtuálním marketérem“ navíc probíhá jednoduše přes WhatsApp.
Díky tomu mohou i malá lokální bistra nebo kavárny vypadat na sociálních sítích profesionálně za zlomek ceny běžných agentur.
„V HeroContent věříme, že kvalitní digitální marketing má být dostupný i malým podnikatelům. Spousta podniků dělá skvělé jídlo, ale online nejsou vidět, protože nemají čas řešit obsah. Chceme, aby majitel jen vyfotil talíř a o zbytek se postarala naše technologie,“ uvádí spoluzakladatel startupu David Janíček.
Budoucnost: Influenceři jako součást každodenního marketingu
Investice Petra Srny, lídra v oblasti influencer marketingu, otevírá HeroContent další rozvoj. Plánem je postupná integrace influencer marketingu do systému správy sociálních sítí. Podniky tak získají jednoduchý nástroj, jak spolupracovat s relevantními tvůrci obsahu bez složitého vyjednávání.
„Investice do HeroContent je pro mě logickým krokem. Vidím v tom nástroj, jak přenést zkušenosti z práce s velkými značkami i k menším podnikům. Kombinace AI a influencerů dává smysl a otevírá nové možnosti pro celý segment,“ doplňuje Petr Srna, zakladatel World of Online.