Zrychlení v síti CETIN: průměrná rychlost se za poslední dva roky téměř zdvojnásobila

Internetové připojení v Česku v posledním roce opět výrazně zrychlilo. Společnost CETIN, největší provozovatel telekomunikační infrastruktury v zemi, zaznamenala další významný meziroční posun v rychlostech připojení.
„Průměrná rychlost dostupného připojení v naší síti poprvé překročila hranici 500 Mb/s a od začátku roku 2024 tak zrychlila 1,8x.“ říká Tomáš Kouřil, generální ředitel společnosti CETIN.
„Ke zrychlení přispěla jak naše výstavba nových optických přípojek, tak i zavedení nejrychlejšího DSL tarifu a také nákupy infrastruktury od jiných operátorů.“ doplňuje
Díky těmto krokům CETIN zvyšuje dostupnost vysokých rychlostí jak ve městech, tak i v menších obcích.