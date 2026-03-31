Papelote v Holešovické tržnici kombinuje prodejnu a infoshop

Česká značka Papelote vytvořila v Holešovické tržnici prostor, který kombinuje obchod a infoshop. Bývalá vrátnice naproti lávce HolKa, která propojuje Holešovice a Karlín, je osobitým místem, kde návštěvníci získají přehled o aktuálním dění v tržnici i inspiraci pro práci s papírem, která dává prostor pro zpomalení. Vedle produktů Papelote je zde v prodeji také oficiální merch tržnice.
Interiér o rozloze 75 m² upravilo architektonické studio Monument Office, které s Papelote spolupracuje dlouhodobě. Objekt, který dříve sloužil jako vstupní kontrolní bod, se dnes proměňuje v otevřené místo pro návštěvníky a komunitní setkávání.
„Holešovickou tržnici vnímáme jako místo, které se postupně proměňuje a přitahuje nové publikum. Celou její proměnu sledujeme od začátku a přijde nám fascinující, kam se za poslední roky posunula. Během šesti let, kdy jsme měli prodejnu na Milady Horákové, jsme si zároveň k této části města vytvořili silný vztah. Když pak přišlo stěhování, bylo pro nás přirozené hledat nové místo právě tady,“ říká Denisa Havrdová, ředitelka Papelote.
„Jakmile nás tržnice oslovila s myšlenkou spolupráce na informačním centru, dávalo nám to okamžitě smysl. Jde o budovu, o které jsem dlouho snila, takže máme velkou radost, že můžeme být součástí tohoto prostředí a nabídnout návštěvníkům nejen naše produkty a novinky, ale také místo, kde se mohou snadno zorientovat, co se v areálu právě děje. Zároveň nás velmi baví i širší kontext projektu Art District 7. Je to místo s obrovským potenciálem a my jsme opravdu rádi, že u toho můžeme být,“ dodává Havrdová.
Vstupní bod do aktuálního dění
Personál poskytuje informace o programu Holešovické tržnice, pomáhá návštěvníkům zorientovat se v areálu a dokáže nasměrovat, kde hledat informace o dění u jednotlivých nájemců. K dispozici jsou také trhací mapy a základní orientační servis pro návštěvníky, včetně těch zahraničních. Otevřeno je každý den od 10 do 19 hodin.
V prvních týdnech provozu většina dotazů mířila právě na orientaci v areálu – infoshop tak plní svou roli přirozeného vstupního bodu do celého areálu.
Prodejna nabízí diáře, plánovače, sešity či fotoalba a výběr dalších papírenských a lifestylových produktů, které zákazníci znají z ostatních prodejen Papelote. Součástí nabídky je také merch Holešovické tržnice: síťovky, tašky, tužky nebo klíčenky. Papelote pro tržnici již dříve vytvořilo Planoo desky A5, které obsahují trhací blok, kapsy na dokumenty i sadu samolepek sladěných s vizuální identitou tržnice od Josefíny Karlíkové a Mateje Vojtuše – i tento produkt je zde k dostání.
Umístění infoshopu zapadá do strategie rozvoje Holešovické tržnice, kterou schválilo hlavní město Praha. „Papelote bylo pro tuto spolupráci ideální volbou. Propojuje principy, které jsou zásadní pro budoucí náplň tržnice: lokálnost výroby, kvalitní design a zpracování a moderní česká značka. Infoshop a Papelote ve vrátnici přeneseně slouží i jako takový dramaturgický úvod do směřování Holešovické tržnice,“ upřesňuje programový ředitel Holešovické tržnice Michal Tošovský.
Kompaktní prostor, který se přizpůsobí situaci
Interiér upravili designéři Václav Mlynář a Ondřej Pechal ze studia Monument Office. V tomto případě navazovali na již existující řešení od architekta Miroslava Němečka a místu dali finální podobu. Malý prostor bývalé vrátnice bylo nutné rozvrhnout tak, aby zvládl současně několik funkcí: prodejnu, infoshop i příležitostné akce.
„Prostor je koncipován jako otevřená a flexibilní platforma. Pracujeme s mobilními ostrůvky, které umožňují snadno proměňovat dispozici podle aktuálních potřeb a během chvíle je lze přeskupit do podoby workshopových stolů. Interiér navazuje na principy předchozích realizací pro Papelote a rozvíjí je v tomto novém kontextu,“ uvádí designér Václav Mlynář.
Budova bývalé vrátnice se postupně otevírá i směrem ven. Před prodejnou bude k dispozici venkovní posezení, v plánu jsou také workshopy a další kreativní aktivity, například hraní papírových her. Místo tak nemá sloužit jen k rychlé návštěvě, naopak se lidé mohou chvíli zdržet, ať už přicházejí kvůli bohatému programu v tržnici, nebo jen jdou kolem.