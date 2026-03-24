Láska k pracímu papírku? EcoHaus ukazuje, jak v nudné kategorii drogerie vybudovat lovebrand bez slevových válek

Kategorie drogerie byla v Česku dlouhá léta definována dvěma faktory: televizní reklamou s bílými plášti a agresivními slevovými akcemi v letácích. Česká značka EcoHaus, která rok 2025 uzavřela s rekordním obratem 72,4 milionu Kč, v segmentu vybudovala komunitní lovebrand a vytvořila v kategorii ekodrogerie virální fenomén, kdy se obsah značky na sociálních sítích stal hlavním akvizičním kanálem i bez závislosti na tradičních retailových slevách.

Právě schopnost oslovit mladou generaci se stává hlavní devizou značky při vstupu do kamenných prodejen. Zatímco tradiční nákupní řetězce si s oslovením generace Z a moderního, digitálně orientovaného spotřebitele zatím často neví rady, EcoHaus pro ně představuje hotové řešení. Do regálů s drogerií totiž přivádí zákazníky, kteří by do nich kvůli běžnému pracímu prášku v akci nikdy nepřišli.

Zatímco tradiční hráči bojují o centimetry v regálech, EcoHaus zvolil strategii výchovy trhu. Prací papírky nebyly pro českého spotřebitele známým formátem. Značka se proto nerozhodla jen prodávat produkt, ale v první řadě edukovat o novém způsobu péče o prádlo i domácnost. Tato inovace s sebou nese zásadní výhody pro celý dodavatelský řetězec: extrémně nízké logistické náklady díky minimálnímu objemu, vyšší efektivitu při skladování i manipulaci a méně odpadu ve srovnání s konvenčními plastovými kanystry.

„Naším cílem nebylo jen nahradit gel v lahvi papírkem. Museli jsme změnit mentální model zákazníka. Toho nelze dosáhnout statickým billboardem, ale kontinuálním dialogem a obsahem, který dává smysl,“ říká zakladatelka Petra Doubková, čerstvá držitelka titulu EY Podnikatel roku 2025 v kategorii Společensky prospěšný podnikatel.

Obsah funguje jako distribuční motor

V marketingu EcoHaus nefunguje obsah jako doplněk k reklamě, ale jako hlavní distribuční motor. Značka dnes dominuje českému sociálnímu prostoru v oblasti ekodrogerie díky:

  • Autentičnosti: Žádné fotobankové snímky, ale reálný život, reálné praní a reálné řešení problémů.
  • Virálnímu potenciálu edukace: Krátká, úderná videa, která vysvětlují úsporu místa, eliminaci plastů a efektivitu praní, se stala základem organického i placeného růstu.
  • Direct-to-Consumer (DTC) přístupu: Přímý vztah se zákazníkem umožňuje značce reagovat na zpětnou vazbu v řádu hodin, nikoliv měsíců.

Obsah jako distribuční motor a vstupenka do retailu

Úspěch v online prostoru se stal pro EcoHaus odrazovým můstkem do kamenných prodejen. Značka už dávno není jen „internetovým projektem“. Aktuálně svou přítomnost v retailu stabilně upevňuje – produkty Ecohaus jsou dnes k dostání v síti drogerií Rossmann, v hypermarketech Globus a u silných online hráčů jako Rohlík.cz.

„Retail pro nás není jen dalším prodejním kanálem, ale místem, kde potvrzujeme dostupnost naší vize pro širokou veřejnost. Ukázalo se, že komunita, kterou jsme vybudovali online, si pro naše produkty aktivně chodí i do regálů kamenných prodejen,“ vysvětluje Doubková.

Strategie pro 2026 je expanze do dalších řetězců

Pro rok 2026 si EcoHaus vytyčil jasný cíl: stát se standardní součástí nákupního košíku v největších tuzemských sítích. Aktuálně probíhají jednání a přípravy na vstup do dalších klíčových řetězců. „Naším cílem pro letošní rok je rozšířit dostupnost do drogerií dm a upevnit pozici i v rámci moderního trhu v řetězcích, jako jsou Tesco, Lidl, Kaufland či Albert. Chceme, aby volba udržitelnější drogerie byla pro zákazníka otázkou vteřiny u regálu, ne složitého hledání,“ dodává Doubková.

V segmentu drogerie je běžné, že se podle aktuálních dat NielsenIQ prodá téměř 60 procent  zboží v akci. EcoHaus se vydal opačným směrem. Místo akčních letáků sází na budování komunity, která produkt miluje pro jeho hodnoty a praktičnost. U EcoHaus  míra retence dosahuje 60 procent, což je v segmentu e-commerce drogerie vysoce nadprůměrný výsledek. Komunita kolem EcoHaus dnes čítá téměř 250 000 aktivních sledujících napříč platformami, kteří se sami stávají ambasadory značky.

Tisková zpráva

Tisková zpráva

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-12
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

