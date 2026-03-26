Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Knihobot a Rohlík rozšiřují spolupráci. Knihy budou moci kurýrům vracet i čtenáři v Německu a Rakousku

Převzít si nákup a zároveň poslat dál nepotřebné knihy, aby dělaly radost někomu dalšímu. Takovou službu už tři roky využívají čtenáři a zákazníci Rohlíku a Knihobotu. Za tu dobu poslali lidé do oběhu už téměř 400 000 knih. Nyní služba doznala několika vylepšení, a především ji značky plánují zavést na německém a rakouském trhu, kde obě také působí.

Aby vracení knih do oběhu bylo opravdu jednoduché, umožňuje Knihobot svým zákazníkům poslat knihy k prodeji prostřednictvím kurýrů Rohlíku. Princip je jednoduchý – knihy stačí dát do tašky a při převzetí nákupu z e-shopu Rohlíku je předat kurýrovi. Ten je pak doručí do Knihobotu, kde si je převezmou, nafotí a postarají se o jejich prodej. Díky tomuto jednoduchému principu si zákazníci službu velmi oblíbili.

„Do oběhu touto cestou poslali od roku 2023 už téměř 400 tisíc knih,“ uvádí Žaneta Kratochvílová, marketingová manažerka Knihobotu. Během posledních měsíců obě strany pracovaly na několika vylepšeních. Jedním z nich je efektivnější označování tašek s knihami.

„Nově nemusí zákazníci psát nebo vkládat do tašky své kontaktní údaje, stačí, když na ni nebo krabici, ve které knihy posílají, nalepí štítek z nákupní tašky Rohlíku. V Knihobotu si štítek načteme a systém si automaticky propojí jejich účet u nás,“ popisuje Kratochvílová. Služba je nyní také dostupná výrazně většímu okruhu lidí díky rozšíření Rohlíku do dalších regionů, především na jihu Čech.

„Našim zákazníkům chceme vždy přinášet něco navíc. A těší nás, že díky spolupráci s Knihobotem jim umožňujeme být zase o něco ekologičtější a šetříme jim trochu času, který by jinak trávili složitým odesíláním nebo balením,” komentuje spolupráci Zdeněk Linc, marketingový ředitel Rohlíku.

Služba plánuje zamířit nově do zahraničí

V nejbližší době plánují značky vylepšenou službu spustit také na německém a rakouském trhu. Knihobot zde působí pod značkou Bookbot, Rohlík pod názvem Knuspr v Německu a Gurkerl v Rakousku.

„Počet našich zákazníků v německy mluvících zemích úspěšně roste. Aktuálně tvoří třetinu naší báze. Abychom tento růst podpořili, je nutné neustále přemýšlet o zlepšeních a cestách, jak lidem vracení knih ulehčit. A jelikož spolupráce s Rohlíkem se osvědčila, těšíme se, že ji budeme moci rozšířit na naše další společné trhy,“ komentuje Dominik Gazdoš, zakladatel a CEO Knihobotu.

„Z ohlasů našich zákazníků víme, že si tuto službu zamilovali pro její neuvěřitelnou jednoduchost. Spojení nákupu kvalitních potravin s možností poslat knihy dál do oběhu přesně zapadá do naší vize moderní a udržitelné domácnosti. Jsem nadšená, že tento osvědčený model nyní rozšiřujeme i na další trhy, kde Rohlik Group působí. Věřím, že zákazníci v Německu i Rakousku ocení stejný komfort a úsporu času jako lidé v Česku, kde se vracení knih přes kurýra stalo pevnou součástí našich služeb,“ uvádí ke spolupráci Mirka Vopatová, generální manažerka Rohlik.cz.

Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-12
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-12
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

6G sítě iStock
Online a social
Evoluce nebo revoluce? Co přinesou 6G sítě
Matěj Hušek1
Komunita a lidé
Hušek: Z Lidé.cz chceme vybudovat evropskou sociální síť
iStock
Analýzy a data
Generace alfa jako hybná síla trhu

MAM Exkluzivně v časopise

Otto Bohuš
Kreativita a kampaně
Bohuš: Zaujmout umí ledacos. Doručit hodnotu už je těžší
Kotek Bauhaus
Kreativita a kampaně
MAM Souboj spotů: Bauhaus opět zatloukl konkurenci
Pavel Ozierski
Zadavatelé a značky
Coca-Cola: Globální značka, která se učí vyhrávat lokálně
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Untitled design (4)
Akce a soutěže
Young Lions 2026 znají vítěze. Zlato mají kreativci z Ogilvy, Follow Bubble, Story TLRS, VML i Plzeňského Prazdroje
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
3_Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí originální novinku Nulku
Kreativita a kampaně
Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí novinku Nulku
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ