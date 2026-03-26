Knihobot a Rohlík rozšiřují spolupráci. Knihy budou moci kurýrům vracet i čtenáři v Německu a Rakousku

Převzít si nákup a zároveň poslat dál nepotřebné knihy, aby dělaly radost někomu dalšímu. Takovou službu už tři roky využívají čtenáři a zákazníci Rohlíku a Knihobotu. Za tu dobu poslali lidé do oběhu už téměř 400 000 knih. Nyní služba doznala několika vylepšení, a především ji značky plánují zavést na německém a rakouském trhu, kde obě také působí.
Aby vracení knih do oběhu bylo opravdu jednoduché, umožňuje Knihobot svým zákazníkům poslat knihy k prodeji prostřednictvím kurýrů Rohlíku. Princip je jednoduchý – knihy stačí dát do tašky a při převzetí nákupu z e-shopu Rohlíku je předat kurýrovi. Ten je pak doručí do Knihobotu, kde si je převezmou, nafotí a postarají se o jejich prodej. Díky tomuto jednoduchému principu si zákazníci službu velmi oblíbili.
„Do oběhu touto cestou poslali od roku 2023 už téměř 400 tisíc knih,“ uvádí Žaneta Kratochvílová, marketingová manažerka Knihobotu. Během posledních měsíců obě strany pracovaly na několika vylepšeních. Jedním z nich je efektivnější označování tašek s knihami.
„Nově nemusí zákazníci psát nebo vkládat do tašky své kontaktní údaje, stačí, když na ni nebo krabici, ve které knihy posílají, nalepí štítek z nákupní tašky Rohlíku. V Knihobotu si štítek načteme a systém si automaticky propojí jejich účet u nás,“ popisuje Kratochvílová. Služba je nyní také dostupná výrazně většímu okruhu lidí díky rozšíření Rohlíku do dalších regionů, především na jihu Čech.
„Našim zákazníkům chceme vždy přinášet něco navíc. A těší nás, že díky spolupráci s Knihobotem jim umožňujeme být zase o něco ekologičtější a šetříme jim trochu času, který by jinak trávili složitým odesíláním nebo balením,” komentuje spolupráci Zdeněk Linc, marketingový ředitel Rohlíku.
Služba plánuje zamířit nově do zahraničí
V nejbližší době plánují značky vylepšenou službu spustit také na německém a rakouském trhu. Knihobot zde působí pod značkou Bookbot, Rohlík pod názvem Knuspr v Německu a Gurkerl v Rakousku.
„Počet našich zákazníků v německy mluvících zemích úspěšně roste. Aktuálně tvoří třetinu naší báze. Abychom tento růst podpořili, je nutné neustále přemýšlet o zlepšeních a cestách, jak lidem vracení knih ulehčit. A jelikož spolupráce s Rohlíkem se osvědčila, těšíme se, že ji budeme moci rozšířit na naše další společné trhy,“ komentuje Dominik Gazdoš, zakladatel a CEO Knihobotu.
„Z ohlasů našich zákazníků víme, že si tuto službu zamilovali pro její neuvěřitelnou jednoduchost. Spojení nákupu kvalitních potravin s možností poslat knihy dál do oběhu přesně zapadá do naší vize moderní a udržitelné domácnosti. Jsem nadšená, že tento osvědčený model nyní rozšiřujeme i na další trhy, kde Rohlik Group působí. Věřím, že zákazníci v Německu i Rakousku ocení stejný komfort a úsporu času jako lidé v Česku, kde se vracení knih přes kurýra stalo pevnou součástí našich služeb,“ uvádí ke spolupráci Mirka Vopatová, generální manažerka Rohlik.cz.