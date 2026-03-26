Formula 1® a Allwyn prodlužují oficiální partnerství na základě nové víceleté dohody

Společnosti Formula 1® a Allwyn oznámily prodloužení svého oficiálního partnerství. Přední zábavní společnost založená na loteriích podepsala novou víceletou smlouvu po úspěšné první sezóně ve světě Formule 1, během níž se tomuto sportu nadále dařilo oslovovat širší a různorodější celosvětové publikum o velikosti 827 milionů fanoušků.
Prodloužení partnerství představuje významnou příležitost pro ještě intenzivnější zapojení fanoušků prostřednictvím nových originálních aktivit. Obnovená dohoda rovněž zahrnuje nové interaktivní a vysílací prvky navržené tak, aby přilákaly fanoušky a posílily jejich vášeň pro sport. Navazuje na úspěšný úvodní rok 2025 a zároveň dále rozvíjí společný závazek k inovacím, technologiím a pozitivním změnám v komunitách, v nichž obě organizace působí.
V rámci rozšířeného partnerství bude mít Allwyn rozsáhlejší branding a vyšší viditelnost během zahřívacího kola (formation lap) při vybraných závodech této sezóny, v souladu positioningem značky „Winning Awaits“. Sezóna 2025 oslovila prostřednictvím televizního vysílání globální publikum 1,8 miliardy diváků, a právě zahřívací kolo je považováno za jeden z nejsledovanějších a nejnapínavějších okamžiků víkendu Formule 1. Tento moment bude komunikovat klíčové sdělení značky bezprostředně před zhasnutím startovních světel.
Allwyn se rovněž zapojí do platformy F1 Predict, kde se fanoušci snaží uhodnout průběh klíčových momentů během závodního víkendu. Vytvoření Allwyn League fanouškům umožní soutěžit o exkluzivní ceny F1, včetně vstupenek na hlavní tribunu na Velkou cenu pro nejúspěšnějšího fanouška každého závodního víkendu a také o speciální ceny na konci sezóny, jako je vstup do Paddock Clubu a unikátní memorabilie.
Iniciativa F1® Allwyn Global Community Awards, v jejímž rámci v roce 2025 získaly celkem čtyři charitativní organizace v USA, Mexiku a Nizozemsku od Allwynu dar ve výši 100 000 EUR na rozvoj svých aktivit, se v roce 2026 vrátí a rozšíří. Její rozsah se zdvojnásobí a víceletá iniciativa tak letos pomůže až osmi lokálním komunitním organizacím spojeným s vybranými Velkými cenami.
„Jsme potěšeni, že můžeme partnerství s Allwynem prodloužit a dále rozšířit ve prospěch našich fanoušků i komunit. Naše spolupráce s Allwynem odráží společný závazek zanechávat pozitivní odkaz a využívat inovace jako nástroj k přinášení nových fanouškovských zážitků, jak v domácím prostředí, tak při našich globálních akcích. Allwyn je pro F1 silným a ceněným partnerem, jak v rozvoji samotného sportu, tak v přínosu pro lidi po celém světě, které oslovujeme,“ říká Emily Prazer, Chief Commercial Officer Formula 1.
„Máme velkou radost, že můžeme naše oficiální partnerství s Formula 1® posunout na další úroveň. Jde o náš dosud nejvýznamnější dlouhodobý závazek vůči tomuto sportu. Nová kapitola nám umožňuje prohloubit propojení s fanoušky díky spuštění fanouškovské Allwyn League, našemu titulárnímu partnerství zahřívacího kola a rozšíření iniciativy F1® Allwyn Global Community Award. Budeme dbát na to, aby nadšení ze závodního okruhu přinášelo fanouškům výjimečný zážitek a komunitám, které navštěvujeme, trvalý pozitivní dopad,“ dodává Pavel Turek, Chief Officer Global Partnerships Allwynu.