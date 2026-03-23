Air Bank vstupuje do světa padelu a stává se generálním partnerem České padelové federace

Air Bank se stává generálním partnerem České padelové federace a vstupuje tak do sportu, který má ambici změnit vztah Čechů k pohybu. Nejvyšší domácí soutěž nově ponese název Air Bank Padel Extraliga.

Padel, jeden z nejrychleji rostoucích sportů na světě, přináší zásadní benefit – dostupnost. Na jednom kurtu si ho může zahrát úplný začátečník i zkušený hráč, bez složitého vstupu, bez bariér. Air Bank na tomto principu dlouhodobě staví. Když vstupovala na trh, jejím cílem bylo podle banky zjednodušit bankovnictví a udělat ho dostupné pro každého. Dnes vidí podobnou příležitost i ve sportu. „Když jsme měnili bankovnictví, šlo nám o to odstranit zbytečné bariéry a přiblížit ho lidem. Dnes chceme podobným způsobem podpořit i sport. Padel je jednoduchý na pochopení, otevřený všem a přirozeně spojuje lidi,“ říká Oldřich Dostál, marketingový ředitel Air Bank.

Podle dostupných dat se pravidelně nehýbe více než 40 procent Evropanů, přičemž jednou z hlavních bariér je právě složitost a nedostupnost sportovních aktivit. Air Bank chce přispět k tomu, aby se víc lidí začalo hýbat – ne přes komplikované systémy, ale skrze sport, který je přirozeně přístupný. „Chceme změnit to, že lidé nesportují. Ne tím, že jim budeme říkat, že mají, ale tím, že jim to uděláme jednodušší. Stejně jako u bankovnictví věříme, že když je něco dostupné, lidé to začnou používat,“ doplňuje Dostál.

Ve světě hrají padel desítky milionů lidí a jeho růst je dvouciferný. V Česku je zatím na začátku, což vytváří prostor pro zásadní rozvoj. „Věříme, že padel je nový typ sportu pro novou dobu. Je otevřený, sociální a bez zbytečných bariér. A právě u takových věcí chceme být – pomáhat jim růst a měnit věci k lepšímu,“ uzavírá Dostál.

Spolupráce přichází ve chvíli, kdy se padel v Česku rychle rozvíjí, vznikají nové kurty, kluby a kolem sportu roste silná komunita. Air Bank chce být součástí tohoto příběhu od začátku a pomáhat ho dál rozvíjet. Partnerství přitom nemá být jen o vrcholovém sportu nebo extralize. Banka  se chce zaměřit i na podporu padelových klubů, hráčů, otevírat padel dětem a mladým lidem a být přirozenou součástí jeho růstu v Česku.

