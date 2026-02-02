PPL nově spouští podání zásilek prostřednictvím AlzaBoxů

Odesílání balíčků přes výdejní box preferuje již 33 procent Čechů. Přední přepravní společnost PPL na rostoucí poptávku reaguje rozšiřováním míst podání a nově zavádí možnost odesílat zásilky také prostřednictvím AlzaBoxů. Služba je dostupná v AlzaBoxech, které jsou součástí sítě PPL. Novinka navazuje na dosavadní spolupráci společnosti PPL s Alzou, která již dlouhodobě umožňuje doručování zásilek do AlzaBoxů po celé České republice.
Nová možnost, jak odesílat balíky, přináší zákazníkům další zjednodušení v jejich každodenním životě. Zásilku mohou podat na tisících PPL boxech i PPL shopech a nyní nově také ve většině AlzaBoxů, a to v závislosti na dostupnosti a kapacitě konkrétního boxu. Novinka staví na úspěšném partnerství, díky němuž mají zákazníci PPL v AlzaBoxech již více než dva roky dostupná místa pro doručování. Nové řešení je navíc navržené jak pro odesílatele z řad široké veřejnosti, tak pro e-shopy, které využívají podeje z výdejních míst a boxů.
„Vidíme, že o spokojenosti dlouhodobě rozhoduje hlavně flexibilita a možnost vyřídit odeslání ve chvíli, kdy to lidem vyhovuje. Proto síť podacích a výdejních míst neustále rozšiřujeme. Prohloubení spolupráce s Alzou tak představuje další jednoduchý způsob, jak balíčky rychle odeslat v čase, kdy to lidé potřebují,“ uvádí Petr Horák, CEO PPL CZ.
Odeslání „po cestě“ i mimo standardní otevírací dobu
Češi dlouhodobě preferují doručení do výdejního boxu, jejich oblíbenost navíc v posledních letech významně roste. Tento typ doručení dnes upřednostňují 4 z 10 nakupujících. Boxy jsou zároveň oblíbeným prostředkem odesílání balíčků, pro tento typ odeslání jsou nejčastější volbou pro třetinu Čechů.
„Dlouhodobě usilujeme o to, abychom lidem co nejvíce šetřili čas. Odeslání balíčku přes výdejní box dává lidem svobodu odesílat zásilky bez ohledu na otevírací dobu podacích míst nebo čas příjezdu řidiče. Ať už jde o dárky blízkým, prodeje z druhé ruky, zapomenuté věci na dovolené nebo vracení zboží z e-shopu, díky naší službě Balík pro tebe a husté síti boxů dnes může odesílatel podat zásilku třeba cestou z práce nebo během procházky, bez čekání a v čase, který si sám zvolí,“ dodává Horák.
Na rostoucí oblibu flexibilního doručování a vyzvedávání zásilek mimo domov PPL dlouhodobě reaguje rozvojem sítě výdejních a podacích míst – PPL shopů a PPL boxů, kterých je aktuálně více než 9 200 napříč Českem. U AlzaBoxů, které jsou součástí sítě PPL, společnost nově rozšířila stávající služby vyzvedávání také o možnost podávání zásilek.
„Rozšiřování služeb AlzaBoxů je dlouhodobě jednou z našich priorit. V posledních letech roste nejen počet zákazníků, kteří si sem nechávají doručovat zboží, ale také těch, kteří je chtějí využívat k odesílání balíků. Věříme, že možnost podat zásilku v kteroukoliv denní dobu lidem skutečně usnadňuje každodenní život,“ říká místopředseda představenstva Alzy Jakub Krejčíř.
Dostupnost napříč Českou republikou
Díky podání přes AlzaBoxy získávají zákazníci další praktickou variantu, jak poslat zásilky jednoduše a pohodlně třeba i brzy ráno nebo pozdě večer. Odesílatel navíc nemusí dopředu tisknout etiketu nebo určit, odkud balíček pošle, stačí si vybrat jedno ze široké sítě míst PPL, které má zrovna při cestě. Společnost PPL svá podací i výdejní místa dlouhodobě strategicky umisťuje tak, aby byla dostupná i v menších městech a obcích v celé České republice, a to do 10 minut pěšky nebo autem pro většinu obyvatel.