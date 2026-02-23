Zadavatelé a značky
Digitální technologie ve školách: Nadace O2 rozdělila 5 milionů korun na vzdělávání

Základní školy stále častěji řeší dopady digitálního světa a upozorňují na potřebu systematické podpory, která pomůže dětem i dospělým využívat technologie bezpečně a zdravě. Nadace O2 proto v rámci 7. grantové výzvy O2 Chytrá škola rozdělila mezi 56 základních škol téměř 5 milionů korun na vzdělávací projekty. Letos pomohou opět proškolit minimálně 30 000 dětí, rodičů i pedagogů.

Nadměrný čas dětí na mobilech často až do noci, s tím spojená únava a zhoršená soustředěnost, výskyt kyberšikany, nízké povědomí o digitální stopě nebo slabé ověřování informací – to jsou jedny z mnoha dopadů digitálního světa, se kterými se dnes nejen základní školy potýkají.

„Od základních škol, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, víme, že digitální prostředí výrazně zasahuje do výuky i vztahů mezi žáky – od schopnosti soustředit se, používání TikToku jako zdroj informací až po vliv na atmosféru ve třídě. Školy tak hledají způsoby, jak děti naučit technologie používat správně, a zároveň potřebují metodickou oporu pro pedagogy i rodiče. Právě proto jsme mezi ně znovu rozdělili 5 milionů korun, tedy až 100 tisíc na projekt, který jim v tom pomůže,“ říká Dominika Herdová, ředitelka Nadace O2.

Z grantových žádostí základních škol, ve kterých popisují své konkrétní potřeby, je patrné, že rizikové chování na internetu se posouvá do stále nižších ročníků, a že žáci vnímají technologie jako samozřejmost. A to bez vědomí dopadu na jejich zdraví a psychiku. To a mnoho dalšího se letošní projekty snaží řešit praktickou výukou.

„Školy ukazují snahu o změnu přístupu. Místo zákazů se školy snaží děti, rodiče i pedagogy naučit technologie používat správně. Vedou je ke zdravým digitálním návykům, rovnováze mezi online a offline světem i lepší práci s pozorností a stresem. Využívají přitom praktické formy výuky, jako je vrstevnické učení, projektové dny nebo tvorba podcastů či videí. Zároveň školy usilují o to, aby se tato témata stala běžnou a dlouhodobou součástí výuky, nejen jednorázovou aktivitou,“ popisuje nejčastější obsah projektů podpořených škol Herdová.

Grant jako základ systematické podpory škol

Program O2 Chytrá škola pomáhá financovat vzdělávací projekty zaměřené na rozvoj digitální a mediální gramotnosti, prevenci rizikového chování, digitální wellbeing i smysluplné využívání umělé inteligence. A to u pedagogů, žáků i jejich rodičů. Vedle finanční podpory nabízí školám také metodické materiály, inspiraci a možnost sdílet zkušenosti s dalšími zapojenými organizacemi.

Od roku 2018 Nadace O2 prostřednictvím tohoto grantového řízení rozdělila 36 milionů korun a proškolila tak prostřednictvím vzdělávacích partnerů dosud 132 tisíc účastníků.

Podpora 2026 v číslech:

  • Nadace O2 rozdělila pro rok 2026 celkem 4 989 570 Kč mezi základní školy.
  •  Podporu získalo 56 základních škol z 80 poslaných žádostí. Tedy 70% úspěšnost.
  •  Průměrná výše grantu na školu činí 89 100 Kč.
  •  Díky projektům se v roce 2026 podaří proškolit dalších přibližně 30 000 dětí, učitelů i rodičů.

Podpora Nadace O2 nekončí jen u grantů. Dlouhodobě provozuje bezplatný vzdělávací portál s články, podcasty, videi, kvízy, výukovými i metodickými materiály nebo online hrou NetKnights. Nabízí praktické rady k aktuálním tématům – například jak dětem nastavit první mobil, mluvit s nimi o online světě, zvládat kyberšikanu nebo jak nenaletět online podvodníkům.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

