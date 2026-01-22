Pro silnější příběhy sportovců a značek: agentury The Playbook House a Sportegy se spojují

Dvě největší české agentury, které se zaměřují na zastupování sportovců, se propojují a budou úzce spolupracovat: společnost The Playbook House získala většinový podíl v agentuře Sportegy. Cílem je vytvořit silnou divizi zaměřenou na talent management špičkových českých sportovců.
Z The Playbook House se stává čistě B2B agentura, která se bude dále soustředit na sportovní marketing a strategická i taktická řešení pro projekty v oblasti sportu – od sportovců přes kluby až po značky.
„Akvizice Sportegy je součástí plánu, který nám v nadcházejícím období umožní další růst,“ vysvětluje Tomáš Pravenec, CEO The Playbook House. „Naší ambicí je vybudovat full-service reklamní agenturu se silným zaměřením na sport. Propojit světy sportovců, talentů a značek s pečlivou strategií a kreativou. Chceme se posunout od vnímání sportu jako položky v kapitole sponzoringu do kapitoly marketingu, reklamy a komunikace,“ dodává.
„Se Sportegy a jejím zakladatelem Honzou Koukalem jsme se v rámci naší práce potkávali poměrně často a líbilo se nám, jak pracují se sportovci. Principy, kterých jsme se drželi u našich projektů a které se nám dlouhodobě osvědčily, přirozeně fungují i u Honzy a jeho lidí. Zároveň jsme některé prvky z jejich práce chtěli přenést i k nám, protože věříme, že právě detaily mohou rozhodovat, což ve sportu platí dvojnásobně,“ myslí si Pravenec.
Specializací k vítězství
„Věřím, že končí doba agentur, které se snaží dělat všechno pro všechny,“ říká Jan Koukal, bývalý profesionální squashista a zakladatel Sportegy. „Klíčová je specializace – ta vás dovede k vítězství. The Playbook House má dlouhou historii, zkušenosti a zázemí velké agentury. Spojení nám otevírá nové obzory v marketingu a umožňuje dělat věci bez kompromisů. Z toho budou profitovat brandy samotných sportovců, potažmo celý český sport, o což nám jde především,“ vysvětluje Koukal, který se v roce 2016 začal starat o kajakáře Josefa Dostála a další klienti pak následovali. Tak vzniklo Sportegy.
Nová struktura má přinést jasný řád a rozdělení:
- Sportegy se zaměří na talent management a bude zajišťovat veškerou péči o více než 30 špičkových sportovců.
- The Playbook House se transformuje v plnohodnotnou marketingovou agenturu, jejíž hlavní náplní bude obchod, kreativita a strategie pro značky, které se chtějí identifikovat se sportem. Disponuje také vlastním produkčním a komunikačním oddělením.
„Sport pro nás není jen práce, ale i životní styl. Všichni ho máme v DNA,“ říká Koukal. „Chceme vytvořit opravdu silnou platformu pro sportovce – od talentů po ty opravdu elitní. Naší misí je přistupovat k zastupování sportovců tak, abychom jejich příběhy inspirovali děti i dospělé ke zdravému životnímu stylu. Protože zdravá společnost je i šťastná společnost,“ říká Koukal.
Mezi jeho nejznámější klienty patří kanoista Josef Dostál, atletky Lurdes Gloria Manuel a Kristiina Sasínek Mäki, freestyle bikerka Iveta Miculyčová, plavec David Kratochvíl, MMA zápasník Leo Brichta, kajakář Vít Přindiš, fotbalista-influencer Štěpán Šebrle či kondiční trenér Martin Košťál.
The Playbook House pak zastupoval rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, lezce Adama Ondru, kanoistu Martina Fuksu, skeletonistku Annu Fernstädt, vycházející rychlobruslařskou hvězdu Metoděje Jílka či nadějné kajakáře Jakuba Krejčího a Antonii Galuškovou. Marketingově se pak společnost už přes 20 let stará o brankáře Petra Čecha, který je velmi aktivní i poté, co ukončil kariéru profesionálního fotbalisty.
Nyní bude veškerý servis sportovců zajišťovat agentura Sportegy pod vedením Koukala. „Sportovci jsou klíčovou součástí našeho byznysu. Generují mediální pozornost, autenticitu a důvěru. Zároveň inspirují veřejnost k pohybu, výkonu a změně životního stylu. Chceme dále zvyšovat úroveň péče, kterou jim věnujeme. Výhodou je i to, že Honza je bývalý profesionální sportovec a dokáže se tak velmi dobře vcítit do jejich potřeb a pocitů. Sportegy a The Playbook House spojí síly v rámci velmi úzké spolupráce se sdílením klíčových aktivit a jednotným komunikačním oddělením,“ říká Pravenec, který se stal CEO také ve Sportegy. Zároveň ze stejné pozice řídí společnost Petr Čech Sport, která organizuje sportovní akce jako Kolo pro život či L’Etape Czech Republic by Tour de France.
Sportovci se těší na spolupráci
Spojení ocenila i Martina Sáblíková, legendární rychlobruslařka, trojnásobná olympijská vítězka a držitelka 35 medailí z mistrovství světa. „Mám z tohoto kroku radost. Když je chvíle volna, pustím si v televizi jakýkoliv sport, kde je česká účast, a fandím. Sleduji opravdu všechno a všechny, s některými sportovci si po závodech i napíšeme. Je skvělé, že teď budeme s dalšími společně pod jednou agenturou,“ uvedla Sáblíková.
Stejně pozitivně se k propojení staví i olympijský vítěz z Paříže, kajakář Josef Dostál. „Spolupráce s Honzou Koukalem v pozici dosavadního šéfa Sportegy mi vyhovovala. Jeho rozhodnutí chápu a jsem zvědavý, co toto spojení v budoucnosti přinese. Věřím, že agentuře odpadnou některé povinnosti a díky větší firmě získá více možností. Změny obecně moc rád nemám, ale v tomto případě jsem plný očekávání. Prioritně se chci ale dál věnovat sportu, vozit medaile pro Českou republiku a inspirovat fanoušky ke sportu,“ řekl Dostál.
Kromě stejného svazu bude nyní s dalším olympijským vítězem z Paříže, Martinem Fuksou, sdílet i zastupující agenturu. „Svět se mění a s ním i nároky na sportovce. Proto jsem rád, že mám za sebou opravdu silnou agenturu a mohu se plně soustředit na trénink a přípravu. Kromě výsledků je naším společným cílem, aby se sportovci v konkurenci různých reality show znovu stávali vzory, které budou lidi inspirovat. V tom musíme spojit síly. Těším se na nové pohledy v péči o sportovce i na to, že budeme na všech frontách minimálně stejně úspěšní jako doposud,“ věří Fuksa.
Do silné skupiny sportovců pod Sportegy bude patřit také atletka Lurdes Gloria Manuel. „Myslím, že jde o zajímavé propojení, které otevírá spoustu možností a může přinést větší podporu sportovcům i mezi nimi navzájem. Jsem ráda, že si dvě podobné společnosti nebudou konkurovat, ale naopak spojí síly a pomohou nám vytvořit podmínky pro ještě lepší výkony,“ uzavírá.