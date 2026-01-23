Zadavatelé a značky
Od ledna bude PR komunikaci pro STADA Pharma Česká republika zajišťovat agentura Bison & Rose

Přední farmaceutická společnost STADA Pharma Česká republika, součást mezinárodní skupiny STADA Group, oznamuje zahájení spolupráce s PR agenturou Bison & Rose, která od ledna 2026 převezme kompletní zajištění PR komunikace na českém trhu.

Cílem této spolupráce je posílit strategickou komunikaci společnosti, zvýšit povědomí o jejích hodnotách a aktivitách, a zároveň podpořit její pozici jako jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů v oblasti farmacie.

„Spolupráce s agenturou Bison & Rose je pro nás strategickým krokem, který podpoří růst a upevní naši silnou pozici na českém trhu. STADA Pharma Česká republika je synonymem pro kvalitu, inovace a péči o zdraví lidí z pozice důvěryhodného partnera. Věříme, že tato spolupráce nám pomůže ještě více přiblížit naše hodnoty veřejnosti a posílit naši roli jako lídra v oblasti farmacie i atraktivního zaměstnavatele,“ uvedl Martin Šlégl, generální ředitel společnosti STADA Pharma Česká republika.

Jana Borecká, Culture & People Country Head pro Českou republiku, dodává: „STADA Pharma Česká republika se dlouhodobě zaměřuje na budování silné firemní kultury, která podporuje inovace, spolupráci a rozvoj talentů. Naším cílem je být nejen lídrem v oblasti farmacie, ale také inspirativním místem pro práci, kde se lidé cítí motivovaní a oceňovaní. Spolupráce s Bison & Rose nám pomůže ještě více zdůraznit naši pozici jako zaměstnavatele, který přitahuje špičkové odborníky a podporuje jejich profesní růst.“

„Velmi si vážíme důvěry společnosti STADA Pharma Česká republika. Naším úkolem bude mimo jiné podpora otevřeného dialogu se všemi klíčovými stakeholdery a zajištění osvěty, která může veřejnosti pomoci zorientovat se v tématech, která mají přímý dopad na její zdraví,“ doplňuje Jana Lutonská, partnerka agentury Bison & Rose.

Společnost STADA Arzneimittel AG sídlí v německém Bad Vilbelu a zaměřuje se na třípilířovou strategii sestávající z volně prodejných produktů, generických léků a tzv. specialties. Celosvětově prodává společnost STADA Arzneimittel AG své výrobky přibližně ve 115 zemích. Ve finančním roce 2024 dosáhla skupina STADA tržeb ve výši 3 735 milionu EUR a vykázala zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) ve výši 802 milionu EUR. K 31. prosinci 2024 zaměstnává společnost STADA po celém světě 11 667 osob.

