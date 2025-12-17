Zadavatelé a značky
Agentura Lesensky.cz vstoupí do roku 2026 s pěti novými klienty

Brněnská PR a marketingová agentura Lesensky.cz bude v roce 2026 zajišťovat své služby pro celkem pět nových klientů. Webové prezentace připravuje pro ministerstvo životního prostředí či dodavatele elektroinstalací EFIX Technology. Propojení PR komunikace se sociálními sítěmi zajistí pro Advokátní kancelář Valíček & Valíčková, o media relations se pak bude starat výrobci řešení pro rekuperaci tepla z odpadních vod Akire či Asociaci brněnských architektů a stavitelů.

Agentura Lesensky.cz získala na přelomu roku celkem pět nových klientů. Aktuálně připravuje hned několik nových webů, jedním z nich je i prezentace projektu podporujícího odborné poradenství v oblasti renovací budov pro majitele nemovitostí a obce. Agentura tento web připravuje pro ministerstvo životního prostředí, na jeho tvorbě přitom i s další brněnskou agenturou Media Age.

Novou webovou prezentaci připravuje tým agentury Lesensky.cz i pro společnost EFIX Technology, která je významným dodavatel elektroinstalací pro developerské projekty a průmysl. Základem pro web bude nová vizuální identita a brand, který aktuálně pro klienta vytváří marketingový a grafický tým agentury.

Na provázanost jednotlivých aktivit bude agentura klást důraz i u dalšího nového klienta, Advokátní kanceláře Valíčková & Valíček. „Pro klienta aktuálně zpracováváme novou vizuální identitu a komplexní marketingovou a brandovou strategii, na kterou začátkem roku navážeme synergií media relations a komunikací na sociálních sítích,“ doplnil ředitel agentury Lesensky.cz Roman Kučera.

Dalším novým klientem v portfoliu agentury je pak tuzemský výrobce řešení pro rekuperaci tepla z odpadních vod Akire. PR tým Lesensky.cz pro něj zajistí media relations podobně jako pro Asociaci brněnských architektů a stavitelů (ABRAST). „V případě ABRAST chceme těžit z našeho silného regionálního postavení. Naším cílem je jednoznačně větší viditelnost značky v médiích, kterou chceme z velké části zajistit i celostátními tématy,“ uzavřel Martin Svoboda, PR Director agentury Lesensky.cz

Tisková zpráva

