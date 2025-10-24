Zadavatelé a značky
Konec loga na dresu. Jak se sport stal médiem

Marketing ve sportu

© Archiv MAM

  • Téma čísla


Hřiště, arény i lesní tratě a cesty se změnily v mediální prostor. Sport už není jen o vítězství, ale o vztazích, které přežijí poslední hvizd. Značky, které se nebojí hrát opravdově, dnes vítězí i mimo výsledkovou tabuli. Jak se proměnil sportovní marketing?

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 43/2025. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Picture of Irena Krcháková

Irena Krcháková

