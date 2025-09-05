Zadavatelé a značky
Novým business partnerem českého fotbalu se stala firma CS-BETON

© CS-Beton

Rodinná firma CS-BETON s tradicí od roku 1992 uzavřela partnerství s Fotbalovou asociací České republiky.  To zahrnuje především podporu české reprezentace v klíčové fázi kvalifikace na světový šampionát 2026.

Pro společnost jde o první takto velké partnerství. Dosud podporovala sportovní kluby či kulturní akce zejména v severočeském regionu, kde působí. V tom bude podle firmy pokračovat i nadále. „Spolupráci s českou fotbalovou reprezentací považujeme za naše klíčové strategické partnerství. Jako firma rosteme a významně se prosazujeme i v zahraničí, proto nám přijde logické rozšířit i naše marketingové a partnerské aktivity,“ uvedla Petra Čopová, jednatelka společnosti CS-BETON.

Volba podle firmy padla na fotbal hned ze dvou důvodů – prvním je symbol pevných základů, druhým pak společné rodinné hodnoty. „Fotbal je jedním z nejpopulárnějších sportů v České republice a líbí se nám směr, kterým se v posledních letech ubírá. Není to jen o hře samotné – fotbal je životní styl a zábava pro celé rodiny, které tráví čas na stadionech i u televizí, fandí a sdílejí společné zážitky. Jsme rádi, že se i my můžeme stát součástí fotbalové rodiny,“ doplnila Čopová.

Firma a česká fotbalová reprezentace se dohodly na partnerství od září 2025. „Velmi si vážíme toho, že se k nám připojuje silný český partner, jakým je CS-BETON. Jsme v klíčové fázi kvalifikace na světový šampionát v roce 2026, a protože silný tým stojí na pevných základech, věříme, že společně oslavíme postup,“ vysvětlil Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací FAČR.

CS-BETON bude národnímu týmu fandit jako jeho nový business partner už při pátečním kvalifikačním utkání v Černé Hoře. Kromě reprezentačního mužského A-týmu podporuje firma CS-BETON také ženskou FORTUNA= LIGU a pohárový MOL Cup.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

