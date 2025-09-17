Zadavatelé a značky
Decathlon: Na finále olympijského víceboje v Brně přijelo téměř 100 dětí z celé republiky

© Decathlon

V brněnské prodejně Decathlonu se 8. září uskutečnilo finále Olympijského víceboje, neboli akce, která má ve spolupráci s Českým olympijským výborem za cíl motivovat školáky z celé České republiky k pohybu. Zúčastnilo se jí téměř 100 dětí za účasti olympioniků a ambasadorů Decathlonu.

Projekt Olympijský víceboj, za nímž stojí Český olympijský výbor ve spolupráci se společností Decathlon, motivuje děti k pohybu již déle než 10 let. Do letošního ročníku se zapojilo více než 137 000 dětí z 1 090 škol po celé zemi. Během roku se v rámci projektu uskutečnilo celkem 102 akcí a 28 tréninků s olympioniky, při nichž žáci plnili různé disciplíny prověřující jejich sportovní všestrannost. Každý z nich pak obdržel diplom s analýzou a doporučením vhodného sportu.

Účelem projektu je ukázat dětem, že sport je především radost. „Naší dlouhodobou misí v Decathlonu je rozhýbat lidi a pomáhat jim žít zdravěji prostřednictvím sportu,“ uvedl Přemysl Hanák, Country Sport Leader pro fitness z Decathlonu. Petr Graclík, generální sekretář Českého olympijského výboru, doplnil: „Právě prostřednictvím víceboje dětem atraktivní formou ukazujeme, že pohyb je především radost. Nejde nám o výsledky, ale o to, aby se pohyb stal nedílnou součástí jejich životů.“

Finálového dne v Brně se zúčastnily školy vylosované ze všech zapojených, které zde zároveň převzaly vouchery na sportovní vybavení v celkové hodnotě 1 000 000 korun. Decathlon lákal na různé sportovní disciplíny a olympijské ambasadory, jako byla stolní tenistka Iveta Vacenovská, badmintonista Adam Mendrek, sportovní střelec Jakub Tomeček nebo dráhový cyklista Tomáš Bábek.

