Michal Pastier a Fameplay vytvořili první slovenskou audioknihu kompletně namluvenou AI

Slovenský podnikatel a expert na budování značek Michal Pastier využil služeb českého kreativního AI studia Fameplay k vytvoření první slovenské audioknihy kompletně namluvené AI.

Jeho Žltá kniha budovania značky je první slovenskou audioknihou namluvenou pomocí hlasového klonu autora, který od poslechu čtení samotného autora nerozpoznáte. Klon pracuje s emocemi a hlasem velmi pokročilým způsobem. Audiokniha je již dostupná na portálu Audiolibrix ve slovenštině a brzy vyjde i v dalších překladech.

96 hodin vs. 3 hodiny

Tradiční cesta k audioknize vede přes stovku hodin práce v nahrávacím studiu. Pro neprofesionálního herce či dabéra, tedy pro autora Žlté knihy budovania značky, podnikatele Michala Pastiera by to představovalo desítky týdnů práce. Hlasový trénink, následovaný 96 hodinami nahrávání ve studiu (reálně 3-4 hodiny denně po několik týdnů). Pro Michala Pastiera by to znamenalo náklady obětovaných příležitostí v hodnotě desítek tisíc eur.

Místo toho si Pastier vybral inovativní řešení od českého AI studia Fameplay a ve studiu strávil pouhé tři hodiny při režírovaném klonování svého hlasu. Výsledkem je hlasový klon nerozpoznatelný od originálu. Klon, který dokáže intonovat a měnit projev stejně jako jeho majitel. Navíc využití hlasového klonu zkrátilo produkci knihy zásadním způsobem. Fameplay uvádí, že je aktuálně vychází jedna hodina knihy v průměru na tři hodiny práce s hlasovým klonem.

„Nemohli jsme si přát lepšího autora, než je Michal. Jeho kniha je obsahově našlapaná, obsahuje mnoho doprovodného vizuálního materiálu, který bylo nutné popsat zajímavým způsobem, a k tomu má formu jednoho z nejlepších AI klonů, který jsme vytvořili. Díky němu nyní dokážeme škálovat Michalovu knihu do každého světového jazyka,“ řekl Juraj Felix, CEO Fameplay.

Slovenština, čeština a další jazyky bez akcentu

„Mám velkou radost z tohoto technologického úspěchu, který pomůže mnohým podnikatelům. Česko a Slovensko jsou malé trhy, a tak je expanze pro mnohé byznysy nevyhnutelná. Firmy a majitelé díky AI technologiím budou moci škálovat svůj obsah rychleji a efektivněji s větším dosahem a dopadem na nové zákazníky,“ dodal Michal Pastier.

Unikátní výhodou hlasových klonů je schopnost mluvit v jakémkoliv jazyce bez cizího přízvuku. „Čechy a Slováky čeká konečně důstojný způsob, jak mluvit obstojně v sousedním jazyce, aniž by kazili krásnou slovenštinu nebo se trápili s vyslovováním ‚ř‘,“ komentuje s vtipem Anna Bohoněk, „business lead“ ve Fameplay.

Hlasové klony dávají největší smysl přesně ve chvíli, kdy je potřeba autora rozmluvit do jazyků jimiž nemluví. Nemusí se ani jednat o komplikované jazyky jako slovenština, ale nabízí se třeba jazyky jako britská nebo americká angličtina, španělština nebo francouzština.