Opavský Ostroj představil nový web od zlínské agentury KHS

Ostroj po loňském představení nového loga a vizuální identity spustil i zcela nové webové stránky. Jedna z nejstarších registrovaných značek v České republice svěřila nový web, stejně jako loňský refresh vizuálu, do rukou full-service agentury Know How solutions (KHS).

Nová webová prezentace vychází z aktualizovaného vizuálního stylu, který spojuje inovativní a kontinuální směr růstu firmy, přitom ale nezapomíná na bohatou historii značky. Obsahově stojí zejména na detailním přehledu nabízených výrobků a služeb a silných referencích.

Úplnou novinkou je integrace sekce kariéra, která dříve fungovala jako samostatná microsite, přímo na hlavní web. Díky této změně mají potenciální uchazeči přístup k podrobným informacím o volných pozicích na jednom místě, spolu s dalšími klíčovými údaji o firmě a její kultuře.

„Práce na webu probíhala hladce. Celý návrh jsme odstartovali vytvořením wireframu, který nám poskytl jasnou představu o struktuře jednotlivých podstránek, což umožnilo vytvoření grafického návrhu a následný vývoj. Tento přístup eliminoval nutnost vracet se zpět a provádět zbytečné předělávky. Navíc, díky wireframu a kompletní sitemapě jsme objevili podstránky, na které bychom běžně možná nepomysleli, a mohli je otestovat ještě před samotným kódováním. Tím jsme si ověřili celý user flow a ujistili se, že vše funguje podle plánů,“ říká Jiří Vítek, web developer z KHS.

„Jde už o třetí webový projekt, na kterém jsme s KHS spolupracovali. Tento byl nicméně obsahově největší a už na začátku jsme věděli, že to bude výzva. Jen samotná příprava podkladů nám v Ostroji zabrala několik měsíců a vyžádala si spolupráci téměř čtyřiceti lidí,“ říká Petr Fojtík, marketingový specialista z Ostroje.

„V KHS jsme našli spolehlivého partnera, se kterým budeme rádi nadále spolupracovat. Ostroj roste a má ambici ukázat, že i ve strojírenství má marketing své místo,“ dodává Fojtík.