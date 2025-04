KVIFF představil partnery i vizuál a ohlásil filmový hold dvěma Karlům

Vedení největší tuzemské filmové akce roku představilo na první tiskové konferenci marketingové partnery i letošní vizuál vytvořený Studiem Najbrt.

„Tématem je objímání jako symbol lidské blízkosti,“ řekla autorka vizuálu 59. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Zuzana Lednická a vyzdvihla dominantní symboliku: „Obyčejný silný moment, symbol blízkosti, přátelství, lásky i odpuštění. Fotografie vytvořené Václavem Jiráskem s různými lidmi v různých situacích, tady a teď. Je to film? Ano, ale hlavně je to život.“

Vedle grafičky a ilustrátorky Studia Najbrt a fotografa Václava Jiráska na tvorbě vizuálů spolupracoval také zakladatel studia Aleš Najbrt.

Jako tradičně si zásadní informace o programu a hostech nechává festival až na druhou tiskovou konferenci.

Pořadatelé oznámili, že Cenu prezidenta festivalu dostane střihač Jiří Brožek. devítinásobný držitel ceny Český lev, je podepsán pod více než stovkou českých filmů, televizních inscenací a seriálů. Je absolutním rekordmanem v počtu dosažených výročních cen ČFTA pro jednu profesi napříč všemi kategoriemi.

Promítnut bude film Smrt krásných srnců, jako hold dvěma Karlům – režiséru Kachyňovi a herci Heřmánkovi. Celý program bude zveřejněn 3. června, ovšem jak potvrdil programový ředitel festivalu Karel Och, plánuje uvést ve světové premiéře co nejvíc českých hodnotných filmů.

Výkonný ředitel kviff Kryštof Mucha ukazuje vizuál letošního festivalu. Tisková konference k 59. ročníku KVIFF, slovo má jeho výkonný ředitel Kryštof Mucha.

© KVIFF, Aleš Hudský

A proč se s festivalem spojují jeho nejvýznamnější partneři? „Naše zákazníky festival baví. Sdílíme tam s nimi naše společné hodnoty. Chceme, aby si festival co nejvíce užili. V našem stánku vedle sídla festivalu Thermal máme opět připraveny panelové diskuse a seznámení s novými technologiemi a hrami. Pro naše partnery jsme připravili Vodafone Design Lounge navržený společností Lasvit,“ řekla viceprezidentka Vodafone ČR Veronika Brázdilová.

„Chceme podpořit lokální ekonomiku. Navíc se festival podobně jako hudební festival Colours of Ostrava stává stále více bezhotovostním – loni jsme na něm zaznamenali 44procentní nárůst plateb na platebních terminálech,“ sdělil za partnera Visa jeho generální ředitel v ČR Marcel Gajdoš.

Novým partnerem festivalu se stal Geetoo Holding. „Festival otevírá českým filmovým talentům cestu do světa. A my vozíme do světa české IT,“ dodal marketingový ředitel společnosti Jan Šimků.

Oficiálním neziskovým partnerem 59. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary je pak Organizace Sue Ryder, společně chtějí obrátit pozornost k tématu důstojného stáří

Patronkou Sue Ryder na festivalu je herečka, režisérka a autorka Antonie Martinec Formanová. Připojí se také další známé osobnosti, jako zpěvák a herec Matěj Ruppert, herečka a spisovatelka Vlastina Svátková, moderátor a influencer Honza Koky s jeho babičkou, fotograf Petr Jandera a další talentovaní umělci.