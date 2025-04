Haupt PR se stará o komunikaci hotelu W Prague

Agentura Haupt PR pod vedením zakladatelky Silvie Haupt Kozoňové zastřešuje komunikaci pro hotel W Prague, který byl oficiálně slavnostně otevřen na konci března. Luxusní hotel sídlí v ikonické budově Grand Hotel Evropa na Václavském náměstí.

PR aktivity hotelu W Prague zastřešuje agentura Haupt PR, která zvítězila v tendru již téměř před dvěma lety.

„Jak to u významných staveb bývá, na dobré se vyplatí počkat. Máme za sebou Premier Event – opening událost, která budovu oficiálně ‚pokřtila‘. Hlavní PR aktivity ale teprve naplno začínají, a to i ve formě zajímavého programu, který chceme v W Prague vytvářet,“ říká Silvia Haupt Kozoňová, zakladatelka Haupt PR.

© W Prague

Silvia Haupt Kozoňová má bohaté zkušenosti v oblasti komunikace a stojí za mezinárodním projektem Sistercity Studio nebo webu o lokální módě Fashion Map. V minulosti spolupracovala s klienty jako Footshop, Jan Societé či Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW). Její agentura vnáší svůj kreativní přístup nejen do komunikace W Prague, ale také Swarovski, Vans nebo New Balance, a to na českém a slovenském trhu.

Zakladatelka Haupt PR, Silvia Haupt Kozoňová

Mezinárodní důvěra

Výběr Haupt PR jako komunikačního partnera potvrzuje i Rebecca Renée, marketingová ředitelka W Prague: „Je důležité, aby agentura chápala značku W Hotels a naše cíle, zejména v ‚předotevírací‘ a ‚pootevírací‘ fázi. Výběrový proces byl důkladný, zapojili jsme do něj i náš globální brandový a marketingový tým. Haupt PR nás oslovila svým hlubokým porozuměním značce už od začátku. Jejich prezentace nás přesvědčila a věříme, že dokážou hotel úspěšně etablovat a zajistit silné povědomí o W Prague na českém trhu.“

Budoucnost plná kulturních projektů

W Prague se chce stát nejen špičkovým hotelem, ale také novým centrem pražské kultury a designu. „Plánujeme spolupráce s mladými tvůrci, umělci a designéry. Chceme kurátorovat eventy, pop-upy a kulturní program, který bude přirozeně zapadat do DNA značky W,“ dodává Silvia Haupt Kozoňová.