Supraphon má nový web i vizuální identitu od Boomerang Communication a Brainz Studios

Agentury Boomerang Communication a Brainz Studios spojily síly a vytvořily novou brand identitu a webové stránky pro vydavatelství Supraphon.

Vizuální identita zahrnuje modernizované logo, písmo z dílny předního českého typografa Tomáše Brousila i jasnější komunikaci napříč žánrovými kategoriemi – Classic, Gold, Hits, Fresh, Slovo a Kids.

Hlavním autorem celkové brand identity je grafický designér Jakub Kaše z agentury Boomerang Communication, který přizval ke spolupráci zmíněného Tomáše Brousila, aby ztvárnil novou podobu loga a písma. O web se pak postaral tým digitální agentury Brainz Studios.

Respekt k tradičním hodnotám se v celém konceptu přirozeně prolíná s novými vizemi a moderním přístupem. Nový vizuální styl se promítá do grafické podoby fyzických nosičů i tiskových materiálů. V online prostředí se pak odráží na novém webu, sociálních sítích a streamingových platformách.

„Vizuální styl společnosti Supraphon samozřejmě respektuje dlouholetou tradici, zároveň však působí aktuálně. Je hravý a zábavný, což je nutnost pro toto odvětví hudebního průmyslu. Důraz je kladen jak na silnou obrazovou výbavu, tak na výraznou typografii, kde dominuje tučný řez skvělého fontu Atyp Display se zajímavými drobnými detaily. Grafický manuál určuje základní stavební prvky, nechává však dostatečně velký prostor pro kreativitu a invenci,“ vysvětluje Kaše.

© Supraphon

S ohledem na kreativní charakter hudebního odvětví je klíčovou devizou konceptu hravost a barevnost. Charakteristické rozlišení katalogu do šesti žánrových kategorií – Classic, Gold, Hits, Fresh, Slovo a Kids – reprezentuje široký záběr vydavatelství.

Každá z těchto kategorií má vlastní barevné schéma, varianty loga i specifický komunikační styl, čímž se přirozeně zvýrazňuje pestrost produkce Supraphonu – od klasické hudby a zlatého fondu, přes současné hity a nové talenty až po mluvené slovo a tvorbu pro nejmenší.

Výkladní skříní práce se šesti žánrovými kategoriemi jsou nové webové stránky. Pro Brainz Studios bylo výzvou proměnit online komunikaci legendárního hudebního vydavatelství a vytvořit prostor nejen pro fanoušky klasiky, ale spojit se také s mladším publikem.

Uživatel se dnes nespokojí s katalogem, potřebuje si jej hlavně osahat a poslechnout. Přímo na webu má ukázky skladeb a celkový zážitek usnadňuje také integrace s digitálními platformami.

„Kdybych si měl vybrat z ikonických značek, českých i zahraničních, na kterých bych chtěl spolupracovat, vždy bych na prvním místě sáhl po Supraphonu. Sám jsem muzikant, proto pro mě byla ohromná příležitost stát se součástí týmu, který tuhle značku posouvá do úplně nové podoby – nejen vizuálně a komunikačně, ale hlavně koncepčně a ideově. Rebrand (a tvorba webu) takřka stoletého vydavatelství je obrovská zodpovědnost. Tým Supraphonu nám to ale usnadnil, protože jsou to duchem rockeři, kteří se toho nebojí. Dokázali vystoupit ze své původní image, být drzí a jít do toho s punkovým přístupem. Ale svědomitě. Přesně tak by se to mělo dělat – a nám je ctí, že jsme mohli být u toho,“ přibližuje jeden ze zakladatelů Brainz Studios Štěpán Kleník.

„Projekt aktualizace značky a komunikace vydavatelství jsme zahájili už počátkem roku 2023. S ohledem na hluboké kořeny firmy a široké spektrum žánrů i aktivit, kterým se věnujeme, bylo nezbytné citlivě přenést hodnoty Supraphonu do současného vizuálního jazyka, zjednodušit komunikaci směrem k hudebním posluchačům a přiblížit se nové generaci umělců,“ říká Martin Kudla, výkonný ředitel Supraphonu.

Štěpán Kleník, Martin Kudla a Jakub Kaše | foto: Kateřina Fialová

Ke značce neodmyslitelně patří logo lva s lyrou, jehož původní verze byla navržena v roce 1949 Václavem Zajíčkem. V průběhu desetiletí prošlo logo několika obměnami.

K práci na aktuální podobě loga byl přizván zmiňovaný Tomáš Brousil, který zjednodušil a modernizoval samotného lva a upravil znaky v textovém oblouku tak, aby tvořili harmonický celek. K celkovému čistému pojetí významně přispívá nadčasová typografie za použití písma Atyp Tomáše Brousila.