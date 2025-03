O komunikaci Svazu zápasu se nově stará agentura JandaSport

Svaz zápasu ČR s agenturou JandaSport míří k olympiádě 2028 v Los Angeles. Společně chtějí posílit komunikaci na sítích, zapojit top zápasníky a tvořit obsah o regeneraci, stravě a projektu Victory Kids.

Zápas je jedním z nejstarších sportů na světě, jehož kořeny sahají až do starověkého Řecka a Říma. Jde o dynamický úpolový sport, ve kterém se dva soupeři snaží pomocí techniky, síly a taktiky dostat protivníka pod kontrolu nebo jej přimět ke kontaktu se žíněnkou podle pravidel daného stylu.

Existují tři olympijské styly zápasu: řecko-římský pro muže (povoleny jsou chvaty pouze na horní polovinu těla), volný styl pro muže (povoleny jsou chvaty na celé tělo) a ženský zápas, který je totožný s pravidly volného stylu pro muže a je plně součástí olympijského programu od roku 2004. Ženský zápas v posledních letech stále více roste na popularitě a má silnou základnu v České republice, kde se ženské zápasnice pravidelně účastní světových a evropských šampionátů.

Celosvětově má zápas miliony aktivních sportovců a sportovkyň a je součástí programu letních olympijských her po celou dobu jejich historie, jako jeden z mála sportů. Česká republika má v tomto sportu bohatou tradici, jehož dosavadním vrcholem byly zlatá olympijská medaile Vítězslava Máchy na OH v Mnichově 1972 a přes další medailové úspěchy českých/československých zápasníků s poslední bronzovou olympijskou medailí Marka Švece na OH v Pekingu 2008.

V současnosti máme přes 2500 aktivních zápasníků, trenérů a rozhodčích, kteří se pravidelně účastní domácích i mezinárodních soutěží. Aby se zápasu věnovalo více mladých sportovců, vznikl také projekt Victory Kids, jehož cílem je přivést k tomuto sportu nové talenty a pomoci jim v jejich růstu a hlavně pomoci s celospolečenským problémem pohybových (ne)dovedností našich dětí.

Victory Kids nejenže pomáhá dětem osvojit si základní techniky zápasu, ale také je učí disciplíně, vytrvalosti a zdravému životnímu stylu. Právě v tomto směru bude mít spolupráce s agenturou JandaSport velký význam – díky lepší komunikaci a širšímu mediálnímu pokrytí se podaří oslovit více mladých nadějí a ukázat, že zápas je nejen fyzicky náročný sport, ale také skvělý způsob, jak rozvíjet osobnost a vůli překonávat překážky.

Součástí nové strategie bude i lepší práce s daty a statistikami zápasů. Fanoušci i odborná veřejnost se mohou těšit na podrobnější rozbory zápasů, informace o výkonnosti zápasníků a historická data. Díky tomu bude možné sledovat vývoj jednotlivých sportovců i celého českého zápasu na cestě k mezinárodním úspěchům.

Agentura JandaSport se dlouhodobě zaměřuje na marketing a komunikaci v oblasti sportu. Spolupracuje s předními sportovci, organizacemi a kluby, kterým pomáhá s budováním značky, medializací a zviditelněním jejich aktivit. Díky svému know-how a zkušenostem bude hrát klíčovou roli v modernizaci komunikace Svazu zápasu a podpoře jeho dlouhodobých cílů.

Agentura spadá pod projekty Víta Jandy, bývalého florbalového reprezentanta. V agentuře těží ze znalosti jak sportovního prostředí a sportovního marketingu, tak produkce videí a komunikace na mladou generaci.

„Velmi se těším na spolupráci, skrze kterou budeme moci opět přivádět mladé ke sportu, ale také popularizovat jeden z nejstarších sportů vůbec,“ říká Vít Janda, zakladatel JandaSport.

„Věřím, že tato spolupráce pomůže náš sport, náš svaz a naše reprezentanty/ky marketingově a mediálně ‚nakopnout‘. Máme skvělé reprezentanty i talenty, kteří mají potenciál získat medaile na vrcholových soutěžích typu ME, MS a OH a zároveň máme i program Victory Kids, který dokáže řešit celospolečenské téma pohybových (ne)dovedností našich dětí. Moc se těším na naši spolupráci s JandaSport,“ říká Robert Mazouch, předseda Svazu zápasu ČR.