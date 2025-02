Vizuál Českého lva 2025 propojí filmovou magii s realitou

Vizuál 32. ročníku Českého lva od Jany Krchové pracuje s iluzí filmu, rekvizitami a kulisami. Dominuje mu drátěný model slova „LEV“, který vytváří optickou iluzi.

„Mým cílem bylo vytvořit formu, která zůstává otevřená interpretaci a zároveň ji bude možné implementovat jak v reklamní kampani, tak během ceremoniálu Českého lva,“ vysvětluje Jana Krchová.

Vizuální styl Českého lva bude mít široké uplatnění. Objeví se v reklamní kampani na internetu, v tištěných médiích i v outdoorových formátech. Propíše se i do samotného slavnostního večera, a to jak do scénografie v Rudolfinu, kdy z grafického návrhu vzejde dynamická světelná instalace, tak do televizní grafiky během přímého přenosu. Diváci České televize se s grafickým řešením setkají již od 16. února v nominačních medailoncích jednotlivých oceňovaných kategorií, které budou vysílány až do 7. března.

Každý ročník Českého lva je doprovázen novým merchandisingem, který je k dispozici v e-shopu na webu Českého lva. V letošním roce si zájemci mohou pořídit stylový „lví“ porcelánový hrnek a bločky v černé a magentové barvě z dílny Papelote.

Jana Krchová je grafická designérka, věnuje se tvorbě značek a spolupracuje na televizních a filmových produkcích, je autorkou grafiky k televizním sériím Jak si nepodělat život, Ochránce, nebo minisérie Studna. Působí jako lektorka na fakultě umění a designu Prague City University.

V pořadí 32. výroční ceny Český lev budou předány v sobotu 8. března 2025 v přímém přenosu České televize, který na ČT1 začne ve 20.10 hod. Večer bude prostřednictvím předávajících tentokrát věnován filmovým profesionálům, kteří sice zůstávají v pozadí, ale bez nichž by žádný film nevznikl. Ceremoniálem bude provázet Karel „Kovy“ Kovář.

Kreativním supervizorem večera za ČFTA bude Matěj Chlupáček. Nejvíce šancí získat Českého lva mají s nejvyšším počtem nominací filmy Vlny, Amerikánka, Mord a minisérie Metoda Markovič: Hojer. O sošky Českého lva v závěrečném hlasování bojuje celkem 29 titulů.