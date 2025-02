Twistcafe Group kupuje Kytky od Pepy, poprvé rozšiřuje svůj záběr mimo gastronomii

Skupina Twistcafe, zahrnující franšízové koncepty jako Trdlokafe, Kofi-Kofi, Bubblify nebo Rio, akvíruje oblíbenou květinářskou značku Kytky od Pepy. Značku nově povedou spoluzakladatelé Twistcafe Group Andrea Fenn a Daniel Ryška.

Akvizice reflektuje strategii skupiny tržní diverzifikace a oslovení širšího spektra zákazníků nejen v segmentu gastronomie, ale i v oblasti lifestyle a dárkového sortimentu. Spojením se značkou Kytky od Pepy chce Twistcafe Group poprvé propojit různorodé produkty jednotlivých konceptů skupiny.

Skupina Twistcafe akvizicí značky Kytky od Pepy poprvé míří mimo oblast gastronomie a dále tím rozšiřuje své dosavadní portfolio franšízových sítí. Při této příležitosti dojde i k úzkému propojení Kytek od Pepy s jednou ze stávajících značek skupiny. Díky této expanzi zákazníci najdou v prodejnách Kytky od Pepy nejen čerstvé květiny, ale také možnost zakoupení kávy od Trdlokafe.

CEO Twistcafe Group Radek Klein k akvizici říká: „Zakladatelé značky Kytky od Pepy zůstanou i nadále součástí projektu jako strategičtí partneři, jejichž know-how a zkušenosti s floristickým segmentem budou svrchovaně důležité pro další úspěšný rozvoj. Jejich role pro nás bude i nadále velmi významná. Z hlediska našeho směřování je rozšíření do květinářského segmentu součástí strategie Twistcafe. V našich prodejnách se totiž chceme zaměřit více na vytváření komplexních zážitků.“

Nový koncept bude v rámci skupiny Twistcafe Group pod vedením Andrey Fenn a Daniela Ryšky (na fotografii uprostřed a vpravo), kteří stojí například za raketovým růstem a úspěchem Bubblify a nedávno představené Rio zaměřené na zdravější stravování.

„Kytky nejsou luxus. Kytky jsou radost. A právě tu chceme s Kytkami od Pepy přinášet každý den, dostupnou pro všechny. Naším cílem je posunout tradiční květinářství na novou úroveň – místo, kde si lidé vedle čerstvých květin mohou vychutnat i kvalitní kávu nebo si vybrat originální české řemeslné výrobky. Věříme, že květiny patří do každodenního života, ne jen ke svátkům a výročím. Chceme je udržet čerstvé, cenově dostupné a hlavně plné radosti,“ komentuje záměr skupiny Andrea Fenn, spoluzakladatelka značek Bubblify a Rio.

Twistcafe Group se chystá výrazně rozšířit obchodní aktivity Kytek od Pepy, a to zejména prostřednictvím technologických inovací a modernizace. Značka bude nadále rozvíjena tak, aby byla zachována stávající kvalita zcela v rovnováze s novými produktovými liniemi, které obohatí stávající sortiment. Současně se zaměří na zlepšení zákaznické zkušenosti pomocí vyšší kvality služeb a rychlejšího servisu.

„Na to, co jsme v Kytkách od Pepy za dlouhé roky práce vybudovali, jsme vážně pyšní. Značka má na trhu jednoznačně svoje pevné místo. Spojení s Twistcafe Group nám umožní rozvinout to celé ještě dál a přinést našim zákazníkům úplně nové možnosti i zážitky. Těším se na nadcházející spolupráci,“ říká ke strategickému kroku Josef Dušátko (na fotografii vlevo), zakladatel firmy Kytky od Pepy.

V neposlední řadě se skupina bude naplno věnovat i zavádění moderních digitálních technologií, které mají za cíl zjednodušit procesy v oblasti online prodeje a nabízet zákazníkům pohodlné možnosti předplatného. Všechny tyto kroky mají vést k posunu Kytek od Pepy na novou úroveň a k poskytování lepších a efektivnějších služeb.