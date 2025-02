McCann Prague přistává na Letišti Václava Havla Praha jako hlavní kreativní partner

Letiště Praha vstupuje do nové éry společně s McCann Prague. Agentura se po úspěchu v tendru stává hlavním kreativním a komunikačním partnerem letiště na příštích pět let.

Cíl spolupráce? Sjednotit a zefektivnit marketingovou komunikaci napříč všemi kanály a přinášet kreativní řešení, která Letišti Praha pomohou růst a rozvíjet se v době jeho modernizace.

„Letiště Praha je značka, kolem které většina lidí cítí jednoznačně pozitivní emoce. Když se to potká s otevřeností a ambicemi klienta dělat netradiční a zajímavé věci, je to radost pro každého kreativce. Ale i strategicky je to nesmírně zajímavá značka, každý brief je jiný, protože komunikační potřeby letiště jsou skutečně různorodé,“ říká Martin Svetlík, „executive creative director“ McCann Prague.

Agentura bude mít na starosti B2C i B2B komunikace a rozvoj značky, zároveň bude úzce spolupracovat s dalšími partnery letiště – mediální agenturou, PR týmem a event partnery.

Agentura bude zodpovědná za exekuci nové brand strategie Letiště Praha a její implementaci do všech relevantních kanálů – od online kampaní přes outdoor a influencer marketing až po interní komunikaci.

Spolupráce s McCann Prague přichází v klíčovém období, kdy Letiště Praha nejen rozšiřuje své služby, ale také posiluje svou roli jako moderní a udržitelný dopravní hub.

Zvyšující se počet cestujících, rostoucí nároky na zákaznickou zkušenost a dynamicky se měnící trh vyžadují jasnou a jednotnou komunikační strategii, která efektivně osloví širokou veřejnost i obchodní partnery.

„Máme před sebou spoustu výzev – počet přepravených cestujících se vrací na úroveň před pandemií, Letiště Praha přitom zároveň čeká dekáda velmi dynamického rozvoje, a to vše na pozadí vysokých nároků na ESG témata. K tomu všemu potřebujeme partnera, který tyto výzvy chápe a dokáže se jim kreativně postavit, což McCann Prague ve výběrovém řízení jednoznačně prokázal,“ říká Pavlína Musilová, marketingová manažerka Letiště Praha.