Bolt spouští v Praze novou kategorii určenou výhradně pro řidičky a cestující ženy

Bolt spouští kategorii Women for Women, kde ženy vozí ženy. Cílem je větší komfort a bezpečí pro cestující i řidičky. Služba startuje v Praze, později se rozšíří do dalších měst.

„Spuštění kategorie Women for Women je naším dalším krokem, který zvyšuje bezpečnost cestujících i řidiček. Ta je ostatně spolu s pohodlím jednou z našich hlavních priorit. Již teď jsou k dispozici řešení jako je sdílení trasy cest, audio-nahrávání nebo ověřování řidičů v reálném čase. Zároveň má ale nová kategorie ještě jeden důležitý cíl, a to podpořit ženy, které zvažují věnovat se povolání partnerského řidiče,“ vysvětluje Josef Rückl, generální manažer společnosti Bolt v České republice a na Slovensku.

Klíčovou složkou nové kategorie je ještě přísnější zabezpečení, které má za cíl zajistit, aby byly propojovány opravdu pouze ženy se ženami. Proto Bolt přichází s novým ověřením cestujících – Rider Verification. Pokud si potenciální cestující bude chtít vybrat jízdu v kategorii Women for Women, bude muset před jízdou ověřit svou totožnost nahráním průkazu totožnosti a selfie fotografie. Systém aplikace následně obojí porovná.

Bolt v tomto ohledu pamatuje i na případy, kdy cestující zabezpečení obejde. Pokud řidička zjistí, že cestující není žena, nebo se nebude cítit komfortně, má možnost jízdu odmítnout bez případné penalizace za zrušenou objednávku. Navíc jí bude jízda na místo kompenzována. Cílem tohoto zabezpečení je prohloubit důvěru mezi oběma stranami.

„Jezdím pro Bolt už delší dobu, ale nová kategorie Women for Women mě nadchla. Spousta mých pasažérek mi totiž říkala, že mít řidičku je pro ně mnohem příjemnější. Vidím, že to opravdu pomáhá – cítí se v autě uvolněněji. Zároveň jsou mile překvapené, že je veze žena. Pro mě je zase důležité, že si mohu především ve večerních hodinách zvolit, jaké cestující chci vozit,“ vysvětluje partnerská řidička Boltu Nikola.

Takzvané Rider Verification navazuje na již existující bezpečnostní opatření, které Bolt zavedl v posledních letech. Mezi ně patří třeba:

● Ride check: bezpečnostní tým Boltu průběžně vyhodnocuje všechny jízdy a jestli se během nich neděje něco neobvyklého, například příliš dlouhé zastavení nebo odklonění se od původní trasy.

● Ověřené kontakty: umožňují cestujícím i řidičům ukládat důležité kontakty například na rodinné příslušníky nebo známé tak, aby je Bolt mohl v případě problému kontaktovat.

● Sdílení trasy: cestující mohou „živě“ sdílet svou cestu se svými blízkými. Ti navíc vidí i model partnerského vozu a jeho SPZ.

● Nouzová pomoc: pomocí tlačítka v aplikaci může cestující rychle a diskrétně upozornit tísňovou linku. Tím také upozorní bezpečnostní tým Boltu.

● Audio-nahrávání jízdy: služba odvozu autem Bolt umožní v aplikaci spustit nahrávání zvukového záznamu, pokud se cestující nebo partnerský řidič během jízdy bude cítit nepříjemně.

„Máme radost, že Bolt zavádí novou kategorii pro ženy. Možnost cestovat s řidičkou může pro mnoho žen znamenat větší pocit bezpečí a komfortu, obzvlášť ve večerních a nočních hodinách. Jízda s jinou ženou může přispět k atmosféře rovnosti a vzájemného respektu – ženy se nemusí obávat předsudků a mohou se na cestě cítit uvolněněji. Věříme, že tato iniciativa nejen zpříjemní cestování mnoha zákaznicím, ale také podpoří více žen, aby se samy staly řidičkami, a pomohla tak rozšířit dostupnost této služby,“ říká Naďa Gubová, vedoucí krizové služby z neziskové organizace proFem, která s Boltem dlouhodobě spolupracuje například na zlepšování zákaznické podpory.“

Kvality řidiček-žen potvrzují i statistiky. Podle Policie České republiky jezdí totiž zodpovědněji než muži a mají výrazně méně dopravních nehod.

„Ženy způsobují až o dvě třetiny méně dopravních nehod než muži, a to i při srovnatelné míře provozu. Zavedení kategorie Women for Women proto vnímáme jako krok, který může dál zvýšit bezpečnost nejen pro pasažérky, ale obecně na silnicích. Vítáme každou iniciativu, která podporuje větší zapojení žen do profesního řízení a přispívá k jejich pocitu bezpečí,“ dodává Oldřich Kassl, pražský koordinátor organizace BESIP.

Stát se partnerskou řidičkou Boltu je snadné. Stačí mít řidičské oprávnění, vyřídit koncesi/živnostenské oprávnění a získat takzvanou žlutou kartu, tedy průkaz řidičky taxislužby. Zároveň je potřeba, aby vozidlo, které bude řidička využívat, bylo zapsané v evidenci vozidel taxislužby (tedy je třeba získat evidenční nálepku vozidla taxislužby).

Anebo lze využít služeb některé z partnerských flotil, která je zastřeší svou koncesí a případně zajistí vozidlo. V obou variantách se zájemkyně zpravidla již následující pracovní den po splnění všech podmínek a poté, co správně vyplní vstupní online test bezpečné jízdy, stává partnerskou řidičkou Boltu. A může tak čerpat všechny výhody této formy výdělku.