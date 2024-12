Oktagon MMA má klíč k Německu, vybojoval kontrakt s RTL

Organizace Oktagon MMA podepsala mediální partnerství snů. Na tři roky uzavřela pro region DACH kontrakt s mediální skupinou RTL Deutschland. „Je to možná ta největší věc, která se nám v životě stala,“ uvedl Ondřej Novotný, promotér a spoluzakladatel organizace.

Když v říjnu Oktagon zaplnil fotbalový stadionu ve Frankfurtu téměř 60 tisíci fanoušky MMA, stanovil tak nejen nový rekord v rámci tohoto bojového sportu, ale zároveň si připsal velké kladné body v boji o důležitý mediální kontrakt. Obří turnaj na německé půdě byl totiž současně i investicí do budoucnosti.

Den po něm totiž proběhlo jednání se zástupci německé soukromé televize RTL, které mělo společnou dohodu posunout. A soudě podle pátečního oznámení bylo setkání úspěšné.

„RTL+ a Oktagon MMA společně otevírají novou kapitolu bojových sportů v Německu!“ stálo v jeho úvodu. Po tři roky tak bude turnaje v regionu DACH, trhu s více než 100 miliony lidí, vysílat streamingová platforma RTL+ (má aktuálně přes šest milionů předplatitelů). Upoutávky, dokumenty a další obsah by pak měl běžet na mateřské televizní stanici.

„Pro našince je to možná nic neříkající zpráva. RTL není sportovní televize, ale největší hybatel věcí v Německu. Být s ní spojen je ta nejexkluzivnější společnost, jakou si lze představit,“ popsal Ondřej Novotný na síti LinkedIn a dodal: „Vybrali si nás jako čtvrtou věc spojenou se sportem. NFL, Formule 1, evropský pohárový fotbal a teď Oktagon MMA.“

O své nadšení z partnerství se podělili i zástupci RTL. „Byla jsem osobně přítomna na největší MMA akci ve Frankfurtu a sama jsem se přesvědčila o výjimečném zážitku, emocích a napínavé atmosféře,” uvedla Inga Leschek, šéfka obsahu v RTL Deutschland. „Tímto rozšiřujeme naši širokou nabídku živě vysílaného sportu o nejpopulárnější a nejrychleji rostoucí trendy sport v Německu, který je oblíbený především mezi mladými muži,“ doplnila.

Kontrakt nemusí otevřít německy mluvící trh jen Oktagonu. Jak v části vyjádření „nenápadně” cílícího na potenciální nové partnery zmínil Novotný, bude rád, když tuto platformu využije co nejvíce českých a slovenských firem.

Prodej televizních práv je něčím, co promotéra organizace očividně tížilo. I když Oktagon vysílá do stovky zemí, příjmy z práv dosud nebyly vysoké, což bylo dané i upřednostněním budování brandu, jak uvedl Novotný na konferenci Money Maker.

To se změnilo s růstem sledovanosti Oktagonu, která podle něj překonává čísla některých fotbalových týmů, které hrají evropské poháry. „Vy jim platíte dva miliony eur za dvě hodiny, my máme lepší čísla,“ argumentuje u vysílatelů.

Díky kontraktu s RTL se tak Oktagon přiblížil přání, které Ondřej Novotný vyslovil na stejné konferenci: „Do tří let prodáváme televizní práva za miliardu korun. I když pro mě by to vlastně bylo zklamání, protože potenciál je třikrát větší.“