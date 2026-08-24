Agentura Story TLRS vyhrála Jägermeister. Značka získá nový kreativní hlas

Kreativní agentura Story TLRS vyhrála výběrové řízení značky Jägermeister a nově bude zodpovědná za její komunikaci na sociálních sítích. Brand, který si vždy šel vlastní cestou, získává kreativního partnera s ambicí tvořit obsah stejně výrazný jako samotný Jägermeister.
„Story TLRS nás ve výběrovém řízení přesvědčili kombinací silné kreativní myšlenky, strategického přemýšlení a velmi dobrého pochopení DNA značky Jägermeister. Hledali jsme partnera, který dokáže naše hodnoty nejen přenést do digitálního prostředí, ale dál je rozvíjet způsobem, který je autentický pro značku a zároveň relevantní pro naši cílovou skupinu. A právě v tom jejich přístup vyčníval,“ říká Tomáš Nehasil, Digital Manager Jägermeister CZ/SK.
Jägermeister patří mezi značky, které si během desetiletích vybudovaly silnou pozici na trhu. Vytvořil si vlastní kulturu, komunitu a nezaměnitelný styl komunikace, který stojí na odvaze a schopnosti spojovat lidi. Od hudby přes umění až po komunitní zážitky značka dlouhodobě dokazuje, že být výrazný znamená nebát se dělat věci po svém.
Od zadání k vlastnímu systému
Právě tento přístup je blízký i kreativní agentuře Story TLRS. Agentura do spolupráce přináší zkušenosti s budováním digitálních příběhů a brand storytellingem, které nejsou jen o vizuální stránce, ale především o emocích, relevanci a schopnosti vytvářet skutečný vztah mezi značkou a jejím publikem.
„Nejvíc nás na zadání nadchlo, že neznělo: Přineste nám lepší obsah. Znělo: Navrhněte, jak má značka s ambicí udávat trendy na sociálních sítích v roce 2027 vůbec fungovat. Díky tomu jsme nemuseli jen vylepšovat současný model, ale mohli jsme od nuly postavit vlastní systém – od role jednotlivých platforem přes rytmus komunikace až po samotný způsob, jakým obsah vzniká. Právě v tom vidíme budoucnost sociálních sítí: ne v nekonečné produkci dalších postů, ale ve vytváření mechanismu, který značce umožní kulturu nejen sledovat, ale aktivně ji spoluvytvářet,“ vysvětluje Barbora Ivánová, Creative Director ve Story TLRS.
Pro Story TLRS jde o další významný krok v rozvoji jejich social media portfolia a zároveň o příležitost pracovat pro značku s jasnou identitou a dlouhodobou schopností udávat trendy. Jägermeister a Story TLRS tak spojují síly s jednoduchým cílem – netvořit jen obsah, ale vytvářet momenty, o kterých se bude mluvit.