Story TLRS přebírají kompletní správu sociálních sítí Kauflandu

Agentura Story TLRS rozšiřuje spolupráci se společností Kaufland a od začátku nového roku zajišťuje kompletní správu všech jejich sociálních sítí. K dosavadní spolupráci na platformě TikTok se přidává také Instagram, Facebook a YouTube Shorts.

Agentura se o TikTok kanál Kauflandu stará již pátým rokem. Spolupráce, založená na silném porozumění gen Z publiku, nyní přerůstá v komplexní správu celé social media komunikace.

„Rozšíření spolupráce vnímáme jako velký projev důvěry. Kaufland je silná značka s jasnými hodnotami a velkým dosahem, což nám dává prostor pracovat s obsahem strategicky, kreativně a dlouhodobě napříč platformami,“ říká Petr Němec, CEO agentury Story TLRS.

Kaufland si agenturu Story TLRS vybral zejména kvůli jejich expertíze social media trendů: „Dlouhodobě vnímáme jejich nápady jako velmi silné a věříme, že nám pomohou naše sítě posunout na nový level,“ říká Head of Social Media Kauflandu, Jan Molina.

Součástí správy je i community management

Nová spolupráce zahrnuje produkci obsahu a jeho publikaci, exekuci kampaní, správu influencerů a community management na všech zmiňovaných platformách. V neposlední řadě i průběžnou optimalizaci výkonu na TikToku. Cílem je jednotná, ale zároveň platformově specifická komunikace, která posílí vztah značky Kaufland s jejími zákazníky.

„Naší vizí je udělat z Kauflandu nejvíc engaging profil z retail segmentu na trhu. Začali jsme už na TikToku, takže zbytek sítí musí jet na vlně obdobné ambice. Chceme, dlouhodobě budovat vztah a souznění s naší komunitou a dát jim skutečně to, co chtějí na sítích vidět,“  říká Creative Director Dominika Krabec.

Agentura Story TLRS v minulém roce na TikTok profilu Kauflandu vytvořila gen Z seriál YAPPKO, nebo také úspěšnou sérii videí s Evou Holubovou, která vystupovala v roli „iconic grandma“. Další influencerský výstup, který zaznamenal ohlas u sledujících, bylo např. video ve spolupráci s profilem @domovni_bratri.

