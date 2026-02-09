Kodex férového influencera: český trh selhává v ochraně spotřebitele

Influencer marketing se v Česku stal během posledních let jedním z nejrychleji rostoucích segmentů reklamy. Značky tak přesouvají stále větší část svých rozpočtů na sociální sítě, kde jim digitální tvůrci zprostředkovávají přímý kontakt s publikem. Stejně jako pro reklamu v televizi či rozhlase by se ale pravidla brandové propagace měla týkat i spoluprací na sociálních sítích.
Právě na to upozornili odborníci z akademické sféry, marketingového průmyslu i právní praxe na konferenci věnované aktualizaci Etického kodexu férového influencera. Shodli se, že český trh dlouhodobě selhává v oblasti transparentnosti a ochrany spotřebitele, a to navzdory tomu, že objem investic do influencer marketingu se už dnes počítá v jednotkách miliard korun.
Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 6/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.