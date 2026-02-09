Zadavatelé a značky
Kodex férového influencera: český trh selhává v ochraně spotřebitele

  Exkluzivně v časopise


Influencer marketing se v Česku stal během posledních let jedním z nejrychleji rostoucích segmentů reklamy. Značky tak přesouvají stále větší část svých rozpočtů na sociální sítě, kde jim digitální tvůrci zprostředkovávají přímý kontakt s publikem. Stejně jako pro reklamu v televizi či rozhlase by se ale pravidla brandové propagace měla týkat i spoluprací na sociálních sítích.

Právě na to upozornili odborníci z akademické sféry, marketingového průmyslu i právní praxe na konferenci věnované aktualizaci Etického kodexu férového influencera. Shodli se, že český trh dlouhodobě selhává v oblasti transparentnosti a ochrany spotřebitele, a to navzdory tomu, že objem investic do influencer marketingu se už dnes počítá v jednotkách miliard korun.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 6/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Picture of Justýna Pískačová

Justýna Pískačová

Ski gates with parallel slalom
Zadavatelé a značky
Hezké, drahé a olympijské
Tinder (iStock)
Online a social
Marketing na Tinderu: Jak na správný match?
Software developer programming code. Abstract computer script code
Online a social
Vibe coding jako praktická dovednost pro marketéry. Jak změní trh?

Portrait Of Woman Vlogging At Home
Online a social
Kodex férového influencera: český trh selhává v ochraně spotřebitele
Pavel Hacker
Komunita a lidé
Téměř všichni influenceři zmizí, nahradí je syntetické osobnosti
Super Bowl
Kreativita a kampaně
Super Bowl 2.0. Jak se mění svátek marketingu?
Ipsos

MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
IMG_5851-2
Kreativita a kampaně
Matcha místo kokainu. FURIOSA® spouští kampaň Matcha Is The The New Coke
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
Allwyn - Prsten
Kreativita a kampaně
Allwyn představuje unikátní prsten pro české sportovce na ZOH 2026
