Politici utrácejí miliony za kampaně na sociálních sítích. Po volbách jim je EU zakáže

Přes 15 milionů korun Andrej Babiš (ANO), skoro 10 milionů Petr Fiala (Spolu) – tolik zatím za reklamu na sociálních sítích za posledních 6 let utratili největší rivalové nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny. Ty se konají 3. až 4. října 2025.

Výdaje na politickou reklamu na sociálních sítích rostou. Podle přehledů v knihovně reklam společnosti Meta utratili čeští politici od roku 2019 do roku 2025 dohromady desítky milionů korun.

Dlouhodobým lídrem v utrácení je Andrej Babiš (ANO), který za reklamu na sociálních sítích zaplatil v součtu přes 15,5 milionu korun. Na druhém místě je Petr Fiala (Spolu) s téměř 10 miliony.

Konec placené politické reklamy na sítích

Od 10. října 2025 se zásadně mění prostředí online kampaní. V platnost vstupuje evropské nařízení o transparentnosti a cílení politické reklamy (TTPA) a zároveň také část českého zákona č. 234/2025 Sb., která se týká politické reklamy.

Nová pravidla vyžadují, aby byla politická reklama jednoznačně označena a aby u ní bylo uvedeno, kdo ji zadal, kolik stála a na které volby cílí. Možnosti cílení se přitom výrazně omezí. Na osobní údaje půjde sáhnout jen se souhlasem uživatele. Porušení může vést k okamžitým zásahům i vysokým sankcím.

Na nové podmínky reagovala i společnost Meta. Už během léta oznámila, že politickou reklamu z Facebooku a Instagramu v celé EU po 10. říjnu stáhne. Důvodem jsou podle firmy právní nejistoty a technická nemožnost zajistit plnou shodu s novými pravidly.

„Po říjnových volbách v Česku politici přijdou o klíčový marketingový kanál placené propagace. Na sítích jim zůstane pouze organický obsah, přímá komunikace a spolupráce s influencery. Zákaz placené politické reklamy po 10. říjnu může znevýhodnit menší subjekty, které spoléhaly na přesné cílení. Přední politici, jako Andrej Babiš nebo Petr Fiala, sice mají organické zásahy v milionech, ale ani oni už si dosah nekoupí. Budou závislí na algoritmu Meta, který je neprůhledný,“ uvedl Jakub Michalovský, executive director v TK media.

Odborníci upozorňují, že zákaz placené reklamy může vést i k nečekaným důsledkům. „Politici budou muset být ještě více kreativní v tvorbě obsahu, což může být i nebezpečné z pohledu šíření dezinformací, strachu či bizáru – právě to často zajišťuje vysokou interakci a větší dosah,“ doplňuje Tomáš Urbánek, managing director v TK media.

Cílí se hlavně na metropoli a generaci Z

V roce 2025 používalo sociální sítě 74,8 procent obyvatel České republiky, což odpovídá 7,99 milionu uživatelů. Nejaktivnější jsou mladí ve věku 16 až 24 let, zatímco s přibývajícím věkem podíl výrazně klesá. U lidí nad 75 let se uživatelé sociálních sítí pohybují pouze v jednotkách procent.

„Říká se, že Facebook už nikoho nezajímá. Jenže čísla dokazují pravý opak. I po dvaceti letech fungování zůstává jednou z nejsilnějších sítí v Česku. V roce 2025 má reklamní dosah 5 milionů uživatelů, tedy 46,8 procent populace. Instagram dosahuje 3,70 milionu uživatelů, tedy 34,6 procent populace,“ uvádí Urbánek.

Regionální souboje se přitom soustředí hlavně na pražské uživatele a na Moravskoslezský, Jihomoravský a Středočeský kraj, tedy na oblasti, ve kterých se bude rozdělovat skoro polovina všech poslaneckých mandátů.

„Rozhoduje vztah, ne formát. Kdo má vlastní komunitu a kvalitní obsah, přestane být na placené propagaci závislý. Ostatní čeká šok a rychlé přeplánování rozpočtů,“ uzavírá Urbánek.

