Zdeněk Pohlreich spouští vlastní YouTube kanál

Známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, který desítky let formoval českou gastronomii prostřednictvím svých televizních pořadů, knih a restaurací, přichází s novou výzvou – a tou je YouTube. Od 18. srpna začíná rozvíjet svůj vlastní YouTube kanál s originálními recepty, kuchařskými tipy a postřehy ze života v kuchyni.
Recepty, které fungují
Na kanálu se objeví tradiční česká jídla, moderní klasika, jednoduché recepty pro každý den i tematické recepty vhodné na vánoční menu. Každé video má srozumitelnou strukturu a přidanou hodnotu v podobě zkušeností Zdeňka Pohlreicha, jeho humoru a kuchařské preciznosti. Všechny recepty jsou vybírány z kuchařek Zdeňka Pohlreicha vydávaných jeho nakladatelstvím Sevruga. Diváci navíc získají tipy na kvalitní kuchyňské nádobí, které Zdeněk Pohlreich s oblibou používá a v partnerství s českou značkou Fabini dokonce vytvořil svou vlastní řadu.
„V nakladatelství Sevruga se snažíme dělat kuchařky poutavě a zajímavě, abyste podle nich nejen uvařili skvělé jídlo, ale také, abyste se bavili při jejich prohlížení. To samé chceme nabídnout i na mém YouTube kanále. Nejde o to dělat show, ale ukázat lidem, jak se dá dobře a rozumně vařit i doma. Žádný cirkus. Jen dobré jídlo, poctivá práce a trocha selského rozumu,“ dodává Zdeněk Pohlreich.
Úvodní hostina na YouTube: od tataráku po domácí klasiku
Hned při spuštění YouTube kanálu si diváci přijdou na své. Mezi prvními recepty nechybí stálice, které Zdeňka Pohlreicha proslavily, ani sezónní speciality, které využívají čerstvé lokální suroviny. V prvních videích se můžete těšit na poctivou kulajdu, legendární tatarák, šťavnatý rib eye steak, jemnou houbovou omáčku nebo křupavý bramborák.
Síla na sociálních sítích
Zdeněk Pohlreich patří k výrazným osobnostem české gastronomie také na sociálních sítích. Na Instagramu ho sleduje více než 154 tisíc fanoušků, na Facebooku přes 62 tisíc fanoušků. YouTube kanál je tak dalším krokem v online komunikaci – propojuje vizuálně atraktivní obsah s autentickým přístupem a nabízí divákům možnost učit se vařit od jednoho z nejzkušenějších šéfkuchařů v Česku.
Nový obsah bude vycházet pravidelně, vždy s důrazem na kvalitu, autenticitu a přirozenost – jak je u Zdeňka Pohlreicha zvykem.