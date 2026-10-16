Evropa 2 přidala do aplikace hudební archiv. Flashback nabízí skladby podle roku vysílání

Evropa 2 rozšířila svou mobilní aplikaci o funkci Flashback, která zpřístupňuje skladby vysílané stanicí od roku 1990 do současnosti. Novinka navazuje na předchozí změny, kterými Active Radio rozvíjí digitální služby pro posluchače.
Flashback pracuje s historickými playlisty Evropy 2. Uživatel si vybere konkrétní rok a aplikace přehrává skladby, které stanice v daném období skutečně vysílala. Nejde tedy o obecný výběr dobových hitů, ale o návrat k tehdejší hudební dramaturgii rádia. Skladby lze přeskakovat, přehrávání pozastavit nebo přejít do jiného roku. Funkce neobsahuje reklamy, moderátorské vstupy ani zvukové znělky a je dostupná bez registrace i předplatného.
Rozšíření možností digitálního poslechu
„S Flashbackem spojujeme svobodu výběru, na kterou jsou lidé zvyklí ze streamovacích služeb, s hudební dramaturgií rádia. Posluchač si vybere rok, ale výběr hudby nechá na Evropě 2,“ říká Tereza Tiller z týmu vývoje aplikace Evropa 2. Právě propojení individuální volby s výběrem sestaveným rozhlasovou stanicí odlišuje Flashback od běžného poslechu na streamovacích platformách.
Flashback je součástí širšího rozvoje aplikace. V lednu 2025 Evropa 2 představila možnost přeskakovat skladby, moderátorské vstupy i reklamy. Na podzim přidala funkci Vzkaz do rádia, která umožňuje posílat hlasové zprávy moderátorům. Letos na jaře následovala přepracovaná aplikace a placená služba Premium pro poslech živého vysílání bez reklam. Nová funkce přidává další způsob, jak využít hudební archiv stanice mimo běžné živé vysílání.
Na vývoji Flashbacku spolupracoval interní produktový tým Active Radio s vývojovým studiem Qubix, které se podílí také na rozvoji dalších funkcí aplikace. Podle Active Radio jde o první funkci tohoto typu na českém rozhlasovém trhu. Flashback je dostupný zdarma v aplikaci Evropa 2 pro iOS a Android.