Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Prima představuje nové identy pro podzimní sezonu. Propojují známé tváře s pěti písmeny značky

Televize Prima nasadila nové identy pro podzimní sezonu, které propojují tváře známé z obrazovek s její značkou. Sází na vizuální čistotu, jasnou barevnost a skutečné fyzické kulisy. Každý z identů doprovází také hudba složená na míru.

Televize Prima uvedla před spuštěním podzimního programového schématu nové identy, které se od 23. srpna staly součástí jejího vysílání a vizuální komunikace. Jejich ústředním motivem je samotná značka Prima a její propojení s osobnostmi, které diváci znají z obrazovky.

„Televizní identy jsou vlastně brandové značky ve formě krátkých spotů, které divákovi připomínají, na jakou televizi se dívá a jaké osobnosti k této televizi patří. Idea byla jednoduchá – spojit naše tváře s naší značkou. Pět velkých písmen, drobná herecká etuda, vizuální čistota, jasná barevnost a přehlednost,“ říká Pavel Brázda, kreativní ředitel skupiny Prima.

Výrazným prvkem nových identů jsou písmena tvořící název skupiny. Tvůrci se rozhodli pracovat s reálnými objekty a záměrně se vyhnuli jejich digitálnímu vytvoření. Písmena proto vznikla jako skutečné kulisy, se kterými mohou jednotlivé osobnosti přímo pracovat.

„Nechtěli jsme jít cestou 3D ani si pomoci AI. Všechna písmena jsme si nechali fyzicky vyrobit. Šlo nám o uvěřitelný a skutečný dojem z reálných objektů, na které si může někdo sednout, posunout je nebo se o ně opřít,“ doplňuje Brázda.

Jednotlivé identy stojí na jednoduchých situacích a drobných hereckých etudách, ve kterých se propojují osobnosti Primy s výraznou typografií značky. Čisté vizuální řešení doplňuje jasná barevnost a hudební složka vytvořená speciálně pro nový koncept.

„Součástí nových Prima identů je i na míru složená hudební výbava. Skoro každý ident má své vlastní aranžmá, které přesto drží jednotnou linku,“ uzavírá Brázda.

V nových identech se objeví moderátoři, herci z vlajkových seriálů i hvězdy reality shows. Diváci tak budou moci vidět Evu Perkausovou, Romana Šebrleho, Vojtu Kotka, Zdeňka Pohlreicha, Libora Boučka nebo třeba moderátory reality show Are You The One? Česko Gábinu Gášpárovou a Petra Havránka.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_mockup_230x307_cover_2026-27_srpen
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_mockup_230x307_cover_2026-27_srpen
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu
U017794
Média a trh
Konec newsroomů
ČT stávka
Média a trh
ČT a ČRo zalehly na matrace

MAM Exkluzivně v časopise

Richard Valtr
Komunita a lidé
Hotely toho o hostech vědí spoustu. Využívají ale jen malou část
Olmer_Datarun
Komunita a lidé
S Datarunem máme velké plány
Liane Rothenberger
Komunita a lidé
Terorismus těží z médií víc než média z terorismu
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Lidl Tlapková Patrola
Kreativita a kampaně
Lidl mění pravidla reklamy na dětské produkty. Spolupráce s Tlapkovou patrolou nově podléhá WHO
Pegas_U_Vody_FIN1
Kreativita a kampaně
Prima zmrzlina rozšiřuje influencer marketing. Do letní kampaně zapojuje nové tváře
Staropramen Kateřina Pavlíková
Komunita a lidé
Komunikaci Pivovarů Staropramen nově řídí Kateřina Pavlíková
Aqualand Moravia
Kreativita a kampaně
Aqualand Moravia boduje na watchtime. Spot z Chorvatska oslovil 1,8 milionu lidí
Lidl Tlapková Patrola
Kreativita a kampaně
Lidl mění pravidla reklamy na dětské produkty. Spolupráce s Tlapkovou patrolou nově podléhá WHO
Pegas_U_Vody_FIN1
Kreativita a kampaně
Prima zmrzlina rozšiřuje influencer marketing. Do letní kampaně zapojuje nové tváře
Staropramen Kateřina Pavlíková
Komunita a lidé
Komunikaci Pivovarů Staropramen nově řídí Kateřina Pavlíková
Aqualand Moravia
Kreativita a kampaně
Aqualand Moravia boduje na watchtime. Spot z Chorvatska oslovil 1,8 milionu lidí
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ